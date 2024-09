La Festa dell'Uva ad Arcevia

Programma

Ritorna ad(provincia di) dalla, un evento che giunge alla 68° edizione, ma che affonda le sue radici alla fine degli anni ‘20 del secolo scorso, quando nelle frazioni venivano realizzati carri allegorici che raccontavano il raccolto, il vino, la cultura contadina e sfilavano nelle vie del centro l’ultima domenica di settembre per celebrare la fine della vendemmia.Il borgo di Arcevia sorge al centro di un territorio ricco di vigneti del celeberrimo, il vino bianco più premiato dalle guide. Questo panoramico balcone naturale (535 metri slm), riconosciuto come uno de “I borghi più belli d’Italia”, si trova nelle Alte Marche, un suggestivo lembo dell’Appennino esteso tra le province di Ancona e Pesaro-Urbino.Ore 20:30 Chiostro di San FrancescoPreapertura della festa con la “Vergara in gara”Le migliori cuoche di Arcevia e del suo territorio si sfidano per ottenere il titolo di Miglior Vergara 2024.Con la partecipazione di Luca Celli, fiduciario condotta Slow Food Jesi.Presenta Marco ZingarettiOre 18 Chiostro San FrancescoSfida tra le Locande del Buon Ristoro per il "Miglior piatto della tradizione".Presidente giuria: Luca Pappagallo, Igor Cruciani di "Sei marchigiano se" e la Miglior Vergara 2024.Ore 19 Centro storico: apertura Locande del Buon Ristoro.Ore 19:30 Chiostro di San Francesco: aperitivo di Luca Pappagallo, evento su prenotazione.Ore 21:30 Piazza Garibaldi: concerto "Secondo Tempo", tribute band Max Pezzali e 883.Ore 11 Chiostro di San Francesco: apertura mostra mercato dei prodotti enogastronomici “Chiostro dei Sapori”.Dalle ore 11 centro culturale di San Francesco: "Sapori di Arcevia, Verdicchio DOC e Casciotta d’Urbino IGP…il gusto di un territorio unico!" con Gioacchino Bonsignore della rubrica gastronomica “Gusto” del TG5.A seguire degustazione di verdicchio e casciotta.Ore 12 Centro storico: apertura Locande del Buon Ristoro.Dalle ore 16 alle 23 Piazza Garibaldi: animazione per bambini con Circoplà, “giochi di una volta”.Truccabimbi a cura di avis Arcevia, musica itinerante per le strade del centro storico e nelle locande, con la filarmonica l. Filippini di Arcevia.Dalle ore 21 Piazza Garibaldi: intrattenimento musicale con SAX-OH! ORCHESTRA The Joyful Noises!Ore 10Chiostro di San Francesco: apertura mostra mercato dei prodotti enogastronomici “Chiostro dei Sapori”.Ore 11 Chiostro di San Francesco: gara di Scoccetta Arcevia-Tredozio.Ore 12 Centro storico: apertura Locande del Buon Ristoro.Dalle ore 12 nelle vie e piazze del centro storico: esibizione Ipse Dixie Marching Band.Ore 15 Corso Mazzini: parata della 68° Festa dell’Uva, in collaborazione con la Scuola Primaria “A. Anselmi” di Arcevia e le Associazioni Arceviesi. Presenta Marco Zingaretti.Spettacoli Piazza GaribaldiOre 17 intrattenimento musicale con Neri Marcorè “Le mie canzoni altrui”.Ore 19:30 Premiazione allestimento miglior vetrina (tema: giochi olimpici Parigi 2024), allestimento miglior locanda.Ore 22 Estrazione Lotteria della 68° Festa dell’Uva.Ore 22:30 Spettacolo pirotecnico.Festa dell’Uvacentro storico di Arcevia (Ancona).dal 26 al 29 settembre 2024.ingresso gratuito.sagra paesana.maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Arcevia Turismo Il programma completo della sagra si può consultare qui (pdf) Arcevia si raggiunge facilmente da Ancona percorrendo la SS76 in direzione Jesi, poi proseguendo sulla SP 36 che attraversa Moie e Serra dei Conti. Seguire poi le indicazioni per Arcevia che si raggiunge dopo circa un'ora di viaggio dal capoluogo.