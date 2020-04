Le spiagge più belle delle Marche

Fiorenzuola di Focara

Mezzavalle

Le Due Sorelle

Le spiagge di Sirolo, San Michele, Urbani e Sassi Neri

Civitanova Marche

San Benedetto del Tronto

Marina Palmense

Regione dal territorio molto variegato, lesono anche una delle destinazioni di mare più interessanti d'Italia: offrono circada nord a sud - dafino al- dove si alternano tratti rocciosi a coste piatte caratterizzate da alternanze di spiagge ciottolose e sabbiose.Anche la qualità del mare è degna di nota, sia in termini di trasparenza delle acque che di servizi complessivi.Con tale abbondanza di spiagge è inevitabile fare delle scelte: abbiamo scelto alcune delledove si può trascorrere una piacevole giornata circondati da un mare caldo e pulito. Alcune di esse fanno parte delle, comprensorio che si distingue in modo netto dagli altri della regione per via delle rocce bianche e a picco sul mare che lo rendono unLa cittadina si erge in realtà quasi a 180 m più alta della spiaggia, e in effetti il suo nome ricorda il tempo quando venivano accesi i fuochi su questo promontorio, una delle poche asperità di tutto l'Adriatico settentrionale.La bella spiaggia, l'unica sabbiosa della zona, che purtroppo è ora protetta dagli scogli al largo per evitare fenomeni erosivi, si raggiunge dal centro città con la, grazie ad una strada asfaltata, che scende con una serie di tornanti. Volendo si può scendere anche a piedi con uno spettacolare percorso pedonale, fatto a gradinate e stradine con viste mozzafiato sulla costa. Ad attendere gli ospiti un mare limpido, accompagnato da un lungo arenile, che si estende per circa 1,5 km e che tocca una profondità di circa un quarantina di metri nel punto più largo.A sud di, poco prima di arrivare a, troviamo la bella spiaggia di Mezzavalle.Anche qui si deve lasciare l'automobile in alto (circa 135 m di altitudine) e scendere a piedi per un sentiero della lunghezza complessiva di circa. La fatica (che poi sarà da fare soprattutto al ritorno), è compensata da una lunghissima spiaggia bianca, che si raccorda a nord con quella del Trave, una particolare formazione geologica a pelo acqua, che rimane a 1600 metri da Mezzavalle, e a sud con qualche intermezzo roccioso e ghiaioso, con la spiaggia ciottolosa di Portonovo.In alta stagione è attivo un punto ristoro e sono presenti docce e servizi.Si trova proprio sotto lae prende il nome da una coppia di scogli di calcare bianco, finemente stratificati. Per godere delle sue acque cristalline, specie alla mattina presto, potete scegliere un comodo servizio navetta in barca, in partenza dal porto di, oppure per i veri cultori del trekking (ma solo se allenati) daparte un sentiero considerato tra i più spettacolari d'italia, che inconduce a destinazione con viste mozzafiato e...qualche brivido da vertigini.La spiaggia delle Due Sorelle si estende per quasi 300 m ed è caratterizzata da sabbie e ciottoli bianchi.Meno estrema, ma sempre spettacolare, sotto l'abitato di Sirolo troviamo la spiaggia di, posta tra quella di Urbani a sud e la celebre spiaggia deiche troviamo nel suo proseguimento settentrionale.San Michele si estende per un fronte di quasi 1 km, ed è bordata da un mare turchese piuttosto invitante. Si presenta un po' più selvaggia dellama quest'ultima è preferibile per chi è più interessato ai servizi che non alla natura, mentre chi cerca più tranquillità in assoluto può recarsi al confine con la spiaggia dei, dove in genere gli afflussi turistici sono inferiori.Forse le prime spiagge scelte erano troppo sbilanciate verso soluzioni più spettacolari dal punto di vista della natura, ma meno comode per chi cerca dalla vacanza soprattutto il riposo e la tranquillità.Per questa categoria, che vuole trascorrere il periodo al mare con il, segnaliamo la gigantesca spiaggia di, una delle più estese di tutta la regione.Il motivo della presenza di così tantesta nell'azione della, che muovendosi da sud verso nord, trasporta i sedimenti che poi si depositano ed accumulano per lo sbarramento del porto di Civitanova. Per questa ragione non sono presenti barriere di scogli a protezione. A ridosso del molo allora si forma una arenile, che via via si assottiglia procedendo verso sud, ma non prima di avere concesso 2 km di enorme spiaggia, tutta da vivere facendo sport, rilassandosi al sole o al bar di uno dei numerosi bagni attrezzati.Siamo nella cosiddetta, e per la precisione nel comune litoraneo più meridionale delle Marche.è una meta turistica di grande richiamo perchè vanta grandi spiagge sabbiose alle spalle delle quali interminabili file di palme contribuiscono a rendere il paesaggio davvero suggestivo.Sul lungomare si trovano giardini tematici, zone relax e una pista ciclabile che corre lungo la spiaggia ininterrotta per oltre 15 km, da Cupra Marittima a Porto d’Ascoli.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sui

In provincia di Fermo, tra Porto San Giorgio e Marina di Altidona, la spiaggia di Marina Palmense è composta da sabbia mista a ghiaia e offre tutti i comfort degli stabilimenti balneari (che noleggiano anche tuto il necessario per praticare windsurf e kitesurf), ma anche di ampi tratti liberi.

La spiaggia è molto amata dalle famiglie con bambini grazie alle scogliere frangiflutto e al fondale sabbioso e graduale che consente di fare il bagno in tranquillità.



