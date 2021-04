Il mercatino dell'antiquariato a San Benedetto del Tronto

Informazioni utili, dare e orari del mercatino dell’antiquariato

Calendario delle aperture

Giugno 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Agosto 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Torna in estate l’appuntamento con, un mercatino dell’antiquariato che richiama appassionati di arte, storia, design, oggettistica e pezzi da collezione.Ildisi svolge quest’anno per due lunghi fine settimana, rispettivamente ile il, dopo che l’appuntamento pasquale è saltato a causa del DPCM che non permetteva manifestazioni in quei giorni.Ci sarà comunque tempo di recuperare, chiaramente nel rispetto delleanticontagio (mascherine, distanziamento, ecc...). Anche in eventualegli espositori – provenienti da tutta Italia e provati professionisti del settore – propongono i loro pezzi d’antiquariato tra i quali cercare mobili, ceramiche, pizzi, tessuti, sculture, stampe, gioielli e molto altro.Essendo una delle principali, a San Benedetto del Tronto i visitatori non saranno solo i locali, ma anche tanti, sia italiani che stranieri: dopo una giornata in spiaggia si può così trascorrere la serata passeggiando per le bancarelle del mercatino disposto sull’isola pedonale.L’Antico e le Palme è un evento che gode del patrocinio dal Comune di San Benedetto del Tronto.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sui principaliL’Antico e le Palme - Gran Mercato dell’AnticoRotonda Giorgini e isola pedonale, San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).25-26-27 giugno e 27-28-29 agosto 2021.dalle ore 17 alle 24.ingresso gratuito.Maggiori informazioni sul sito ufficiale o al tel. 0736 256956 - 393 9862023.San Benedetto del Tronto si raggiunge facilmente in auto da nord percorrendo l’A14 e uscendo al casello di, per poi proseguire in direzione di San Benedetto.Per chi proviene da sud, si può uscire al casello die proseguire sulla SS16 Adriatica fino a San Benedetto.La Rotonda Giorgini e l’isola pedinale si trovano i n posizione centrale, nei pressi del porto.Per chi si muove in treno, la stazione di San Benedetto del Tronto sorge sulla linea Adriatica Ancona-Pescara ed è capolinea della linea da/per Ascoli Piceno.