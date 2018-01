Il Carnevale di San Benedetto del Tronto

Ilè uno dei più importanti di tutte le Marche : da decenni, infatti, fa ormai parte del tessuto sociale della città, e l'appuntamento con i carri allegorici è sempre molto atteso sia dai bambini che dagli adulti. Purtroppo anche per l', così come era già successo nell'edizione 2017,Va detto che si tratta di una manifestazione che, e che solo nellaha preso piede: ciò non toglie che, ogni anno, sia in grado di richiamare migliaia di persone da tutta la regione.Il Carnevale in sé non presenta maschere tradizionali, se non quelle che fanno riferimento alla storia regionale: è il caso, per esempio, de, tipico del Carnevale di Ascoli Piceno , che si presenta sotto forma di unche cerca riparo grazie a un, o del, che invece è caratteristico del nord della regione, così come la sua compagnaDirettamente da Ancona , invece, arrivano le maschere die di, che è un contadino un po' bacchettone sempre pronto a criticare le abitudini dei cittadini e i loro liberi costumi, oltre a quella di, che tuttavia è molto recente visto che è stato introdotto nella tradizione solo alla fine degli anni '90 del secolo scorso.L'evento più importante del Carnevale di San Benedetto è tradizionalmente rappresentato dalla sfilata dei carri. A partire dal 2015, tuttavia, è stata introdotta una novità: un, con qualche decina di figuranti con un travestimento da marinaretti impegnati in gag e battute in dialetto e in vernacolo.