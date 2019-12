Il Mercatino dell'Antiquariato ad Ancona

Informazioni utili, date e orari di Curiosando Ancona

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Curiosità, attrazione e nostalgia per i vecchi tempi rappresentano i motori propulsivi diche si svolge adpuntualmente il(esclusi giugno, luglio e agosto).Tanti gli, oltre 100, che si danno appuntamento in(quest’ultima location soltanto nei mesi di ottobre, novembre e dicembre) per mettere in mostra (e naturalmente vendere) i loro pezzi più belli, oggetti antichi, talvolta rari che non si avrebbe occasione di trovare altrove, articoli che spaziano dalla semplice bigiotteria ai più ricercati utensili in legno, passando da raffinatezze di pregio come mobili intagliati e tanta eredità degli anni ’50.Rovistare fra libri impolverati, giocattoli, cartoline ingiallite, pizzi, accessori e modellini sfocia così nellapiù sfrenata che conduce inevitabilmente alla soddisfazione per un acquisto fatto, un affare per alcuni, un modo di rinsaldare il legame con ilper altri.Curiosando è un mercatino davvero per tutti e tutte le tasche, capace di comprendere svariateafferenti persino iled entusiasmare in relazione all’esclusiva atmosfera che si respira. Inoltre si tenga conto dei nobili obiettivi, ilnonché l’incentivo anell’ottica dellaÈ un’iniziativa organizzata dall’, patrocinata dallae dalCuriosandoPiazza Pertini e Viale della Vittoria – Ancona.21-22 dicembre 2019, 25-26 gennaio, 22-23 febbraio, 25-26 marzo, 23-24 aprile, 23-24 maggio, 26-27 settembre, 24-25 ottobre, 28-29 novembre, 19-20 dicembre 2020.dalle ore 10.00 alle ore 20.00.accesso gratuito.mercatino dell’antiquariato, dell’artigianato e del collezionismo.consultare il sito ufficiale o inviare una e-mail all’indirizzo info@mercatiniantiquari.com Dall’Autostrada A14 Adriatica bisogna uscire ad Ancona Nord o Ancona Sud; la stazione ferroviaria di Ancona si trova molto vicina al centro storico, raggiungibile comodamente a piedi; l’aeroporto internazionale di Ancona Falconara dista dalla città poco più di un quarto d’ora ed è collegato al centro urbano tramite linea autobus e servizi shuttle in partenza dal Terminal.Scopri i principali mercatini dell'antiquariato nelle Marche