Il Festival Adriatico Mediterraneo ad Ancona

Informazioni utili, programma, date e orari del festival

Calendario delle aperture

Agosto 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Espressioni creative e culturali danno vita alche adtorna quest'annoper una parentesi estiva che chiama a raccolta importanti personalità dell’Europa, dell’Africa e del Medio Oriente.Attraverso performance che spaziano dalal, dallaall’si aprono finestre dalle quali entrano le arie del Mediterraneo, un'area che non ha solo una valenza puramente geografica, bensì ha il pregio di accomunare missioni, finalità e scopi di matrice divulgativa e obiettivo unificante.Negli anni la kermesse ha ospitato presenze piacevolmente ingombranti e di sicura influenza, artisti del calibro di Emir Kusturica, Noa, Goran Bregovic e il compianto Paolo Villaggio, solo per ricordare alcuni tra i tantissimi nomi.Questo è une, proprio per la sua dinamicità, difficilmente etichettabile o categorizzabile, cosa che lo rende un appuntamento molto interessante, anche grazie ai luoghi suggestivi in cui è ambientato: dalla(dove si trova il Museo Tattile Omero ) alla, dalal. I protagonisti convocati per dar vita al grande spettacolo sono giornalisti, artisti, docenti delle più importanti università, compositori e scrittori.Al momento non è ancora noto il programma della prossima edizione. Aggiorneremo l'articolo non appena disponibile.Festival Adriatico MediterraneoAncona.dal 31 agosto al 4 settembre 2022.i prezzi non sono ancora stati comunicati.festival culturale.maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.dall’Autostrada A14 Adriatica bisogna uscire ad Ancona Nord o Ancona Sud.La stazione ferroviaria di Ancona si trova molto vicina al centro storico.L’aeroporto internazionale di Ancona Falconara dista dalla città un quarto d’ora ed è collegato al centro urbano tramite la linea autobus e servizi shuttle che partono dal terminal.