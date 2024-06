Gli headliner del programma

Informazioni utili, date e prezzi di Ancona Jazz

Anche quest’annoavrà il suo, che dal 1973 resiste come rassegna musicale di genere fra le più apprezzate delle Marche e della scena artistica nazionale. A partiregrandi esclusive, concerti a tema e una miscellanea di generi contemplati fra il blues e il jazz contemporaneo animano lo spettro culturale della città.La 51° edizione del festival propone una veste inedita, variegata nelle scelte artistiche e diffusa in luoghi diversi della città in un arco temporale più ampio, sotto il claim “”. Le location scelte sono la Mole Vanvitelliana, Piazza del Plebiscito, Marina Dorica, Anfiteatro Romano e la Terrazza di Moroder con puntate alla Chiesetta di Santa Maria a Portonovo e, fuori del territorio comunale, il Teatro del Conero di Sirolo, a Numana e Offagna come da tradizione.Colours Jazz Ensemble plays Mingus. Guest Boris Kozlov.Black Art Jazz Collective.Sherman Irby Quartet.Sergio Camamriere Quartet guest Giovanna Famulari.O.N.E. Quartet feat. Francesca Remigi.Rossana Casale Quintet "Almost Blue".Janis Siegel Duo “Cookin’ & Relaxin’”.Paolo Fresu & Rita Marcotulli.

Nome: Ancona Jazz Summer Festival

Dove: varie location ad Ancona e provincia.

Date: dall'1 luglio al 15 agosto 2024.

Prezzi: i prezzi sono diversi a seconda degli appuntamenti.

Tipologia: festival musicale.

Programma: maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook del festival.



Come arrivare: la Mole Vanvitelliana dista soltanto 1 km dalla stazione FS Centrale ed è raggiungibile a piedi in 15 minuti o con la linea bus 1/4, quinta fermata.

Dal centro di Ancona seguire le indicazioni per la Riviera del Conero e Portonovo, poi dopo 4 km svoltare a destra in via Montacuto, percorrere tutta la discesa, infine girare a sinistra per arrivare all’Agriturismo Aion di Moroder.



Cortesia foto: Pino Ninfa / anconajazz.com

