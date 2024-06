La Festa del Viaggio ad Ancona, UlisseFest

Informazioni utili, date e orari di UlisseFest

Per la sua VII edizione, la, si sposta ad(negli ultimi anni si era svolta aper accendere la fantasia del viaggiatore che alberga in ognuno di noi. In programma, l’evento targato, storico marchio del viaggio on the road, è organizzato dalla casa editrice italiana EDT.porta con sé 100 ospiti e 50 appuntamenti in 4 giorni (e 3 anteprime) dedicati al racconto del mondo. Il tema dell'edizione 2024 è "": è ciò che accade quando ci mettiamo in viaggio. Lo sa l’Ulisse di Dante quando sceglie di rimandare il proprio ritorno a casa per fare nuove esperienze e lo sa chiunque si sia allontanato, spinto dal desiderio di evadere dalla routine, di raccontare mondi nuovi o semplicemente cercare nuove occasioni. Proprio come fece, di cui quest’anno ricorrono i 700 anni dalla morte, o, di cui si celebrano i 20 anni dalla scomparsa. La ricerca dell’ignoto evoca anche il gusto per la sfida, il bisogno di reinventarsi altrove o semplicemente la spinta a partire, qualunque sia la destinazione, per il puro piacere di andare.Quello di quest’anno è un, dalla nuova Arena sul Mare al Porto Antico alla Mole Vanvitelliana, dai teatri alle piazze, dalle logge alle strade.La lista degli ospiti è lunghissima: tra i molti troviamo Alessandro D’Avenia, Vasco Brondi, Malika Ayane, Skin, Gianluca Gotto, Umberto Galimberti, Edoardo Buffoni, Giovanni Caccamo & Valeria Solarino, Frank Francesco Lotta, Giobbe Covatta & Paola Catella, Pietro Del Soldà con Valerio Corzani & Erica Scherl, Omar Di Felice, Doris Zaccone, Tom Hall, Alex Kerr, Marzio G. Mian, Simone Pieranni, Peppe Servillo, Federico Rampini e Dario Vergassola.Il programma (pdf) propone un po' di tutto: incontri, workshop, truck e sapori gourmet dal Veneto, phototrekking urbani, laboratori di calligrafia giapponese, il cammino di 11 km attraverso la nuova ciclopedonale che unisce Ancona a Portonovo, visite guidate al, una tavola rotonda sul tema del Turismo Accessibile, la mostra fotografica “Nessuna donna è un’isola" dedicata all'isola di Gozo e molto altro.C'è ovviamente spazio anche per concerti e dj set nella nuovissima Arena sul Mare: il 4 luglio tocca a, mentre il 5 luglio è la volta della, seguita intorno alla mezzanotte dai DJ di “Febbre a ‘90”. Sabato 6 luglio, invece, sono protagoniste due straordinarie artiste: alle 21:30 la cantautrice, mentre alle ore 23:30 arriva, voce storica degli Skunk Anansie, questa volta in versione dj.Ancora una volta al centro del festival c'è l’e il modo di viverla, raccontarla o trattenerla nelle pieghe del cuore e della mente. Attraverso racconti, performance e concerti anche quest'anno si viaggia su e giù per il mondo grazie alle storie di esploratori, fotografi, camminatori, cartografi, autori, blogger e, naturalmente…sognatori.: UlisseFest, la festa del viaggio: varie location, Ancona.: dal 4 al 7 luglio 2024.: ingresso libero. Workshop e concerti a pagamento.: festival culturale.: maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale : Ancona si raggiunge sia da nord che da sud con l'autostrada A14 e in treno percorrendo la linea adriatica.