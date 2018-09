La Regata del Conero ad Ancona

Informazioni utili, date, orari per assistere alla regata

È dal 2000 che adla societàtramite la segreteriaorganizza l’appassionante e spettacolare, una competizione riservata a professionisti e amanti del mare in grado di esaltare come nessun altra un pezzo meraviglioso di riviera marchigiana sulla quale si riflette la bellezza dell'Adriatico.Il colpo d’occhio non mente: ogni anno sono più dinelle, per un totale diche macchiano l’orizzonte di triangoli bianchi lungoandata e ritorno fra ile la. A fare il tifo per iuna folla composta daa terra, un seguito destinato a crescere.Il gran giorno della Regata sarà in questo 2018, preceduto dalin terrazza Leopardi((leper chi desidera gareggiare si chiudono alle ore 12.00 dello stesso). La 19a edizione parte alle ore 11.00 e alle ore 18.00 si potrà assistere allain Piazzetta Marina Dorica. In caso di condizioni avverse, la regata viene rinviata aRegata del ConeroMarina Dorica Porto Turistico di Ancona30 settembre 2018partenza ore 11.00, premiazione ore 18.00gratuito per gli spettatori, quote per i partecipanti indicate nel bando di gara regata nauticaconsultare il sito ufficiale contattare l’Ente organizzatore al tel. 071/54800 o inviare una e-mail all’indirizzo info@marinadorica.it Dall’Autostrada A14 Adriatica si può uscire ad Ancona Nord o Ancona Sud per poi arrivare al Porto Turistico in ca. 15 minuti seguendo le indicazioni; la stazione ferroviaria di Ancona si trova a pochi passi da porto; l’aeroporto internazionale di Ancona Falconara dista dalla città solo un quarto d’ora ed è collegato al centro urbano tramite una linea autobus e servizi shuttle che partono dal Terminal Partenze e Arrivi e giungono al capolinea ubicato presso la stazione ferroviaria di Ancona; il porto è collegato con Albania, Grecia e Croazia.Scopri tutti gli eventi delle Marche