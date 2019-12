Il Mercatino dell'Antiquariato a Fano

Informazioni utili, date e orari della fiera mercato

Calendario delle aperture

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

In tema di esposizione e vendita sono ben pochi gli eventi più prolifici e duraturi dellache ha luogo a. Proposto ininterrottamente dal 1980, questo gran ritrovo di appassionati delle cose vecchie va in scenanel bel centro storico della cittadina marchigiana.Così organizzato, attira ciascuna edizione un gran numero diin cerca dell’oggetto raro o semplicemente di quello con il quale instaurare un rapporto speciale, ch’è in verità con il passato, il tempo remoto, i ricordi che a esso si legano. Oltresi riempiono di articoli la cui nomea di “cianfrusaglia” o “chincaglieria” ne sminuisce francamente l’integrità e l’esclusività insite nella capacità immediata di incuriosire.Mobili e ceramiche, porcellane e gioielli, pizzi e merletti, complementi di arredo e anacronistici giocattoli che tornano improvvisamente in voga nel cuore di chi compra alimentando una sacra soddisfazione. Laper quanto vissuto negli anni precedenti torna prepotentemente alla ribalta e a sedarla pensano gli oggetti che sembravano essersi smarriti nelle maglie del tempo.Non capita difatti tutti i giorni di rispolverare una macchina da scrivere o una lampada a olio, un grammofono o una radio a transistor. Eppure questo accade alla Fiera Mercato dell’Antiquariato di Fano, un’inesauribileconcentrata nella zona diFiera Mercato dell’AntiquariatoLargo di Porta Maggiore (Pincio), via Arco d’Augusto e corso Matteotti – Fano (Pesaro e Urbino).7-8 dicembre 2019, 11-12 gennaio, 8-9 febbraio, 7-8 marzo, 11-12 aprile, 9-10 maggio, 13-14 giugno, 11-12 luglio, 8-9 agosto, 12-13 settembre, 10-11 ottobre, 7-8 novembre, 12-13 dicembre 2020.dalle ore 9.00 alle ore 20.00.accesso gratuito.mercatino dell’antiquariato.contattare il Comune di Fano ai tel. 0721/887614 (Ufficio Commercio) – 0721/887523 (URP).Percorrere l’Autostrada A14 fino al casello di Fano; la cittadina possiede una propria stazione ferroviaria nel centro storico; possibilità di scegliere gli aeroporti di Ancona Rimini , entrambi distanti ca. 50 km dalla località.Scopri i principali mercatini dell'antiquariato nelle Marche