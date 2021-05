Il Mercatino dell'Antiquariato a Pesaro

Informazioni utili, date e orari del mercatino

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Nel centro storico di Pesaro si svolge con cadenza mensile un mercato antiquario di grande richiamo., la città marchigiana accoglie infatti le bancarelle dell’interessantissimo mercatino di antiquariato, modernariato e collezionismo dalle ore 9 alle 19 (a luglio, in versione serale, si svolge dalle ore 17 alle 24) .L’occasione è buona per cercare pezzi introvabili, complementi d’arredo, mobilia, monete e francobolli, cartoline e ogni altro oggetto possa venire in mente.(vedi dettagli nello specchietto riepilogativo in fondo all’articolo), ma quello che non muta è l’interesse dei visitatori per la caccia all’affare, con la dovuta pazienza, alla ricerca del pezzo unico.Dopo la sosta dovuta alla pandemia,nel rispetto delle misure di sicurezza anticontagio.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo dedicato ai principali mercatini dell’antiquariato nelle Marche Mercato Antiquariovarie location nel centro storico di Pesaro.terza domenica del mese, escluso agosto.17 gennaio (Piazza del Popolo e via Rossini, annullato);21 febbraio (Piazza del Popolo e via Rossini, annullato);21 marzo (Piazza del Popolo e via Rossini, annullato);18 aprile (Piazza del Popolo e via Rossini, annullato);1 maggio (edizione straordinaria, zona Rocca Costanza, dalle ore 8 alle 14) ;16 maggio (zona Rocca Costanza);20 giugno (zona Rocca Costanza);18 luglio (zona mare dalle ore 17 alle 24);19 settembre (zona mare);17 ottobre (zona Rocca Costanza);21 novembre (zona Rocca Costanza);19 dicembre (zona Rocca Costanza).dalle ore 9 alle 19, salvo dove diversamente indicato.sono disponibili sulla pagina Facebook degli organizzatori.