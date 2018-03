La Mezzanotte Bianca dei Bambini a Pesaro

La città di Pesaro ospita anche quest'anno la prestigiosa. L'evento torna a campeggiare nel centro storico e sul lungomare della città marchigiana e si terrà i prossimi. Saranno tre serate interamente dedicate ai più piccoli, che certo non possono permettersima avranno un programma in prima serata interamente dedicato a loro.L'anno scorso furono circai visitatori a patecipare all'iniziativa, che riscuote un grande successo fin dalla prima edizione nel 2010.Le strade della città verranno così occupate da passeggini e piccoli. Oltre ai minori, protagonisti saranno decine dii artisti che daranno vita a spettacoli e laboratori.La "1/2 Notte Bianca dei Bambini" è organizzata dale sarà dedicata quest'anno a “PLAY – Sport e Musica” e a, nell’anno delle celebrazioni per il 150esimo anniversario dalla sua morte e nel primo di Pesaro “Città della Musica” del Network Unesco Città Creative.Dalle 18 alle 24 le piazze e i vicoli della città marchigiana si riempiranno di gente. Grandi e piccini potranno trovare momenti di pura aggregazione perPesaro si trasformerà in una vera e propria. Tutta la città sarà coinvolta in momenti di relax e attività ludiche. I cittadini potranno camminare in tranquillità e sicurezza. Verranno infatti allestiti, i veri protagonisti delle due serate. Tra cultura, musica, sport e arte outdoor, un ampio spazio sarà riservato ai, ai giochi che oggi non vengono più praticati, a show comici e circensi, a laboratori teatrali, agli artisti di strada, ai mercatini.

Dal pomeriggio fino alla tarda serata, la gioia monopolizzerà la città senza esclusione di continuità. I piccoli saranno accompagnati da maggiorenni e scopriranno l'essenza del luogo in cui vivono. Pesaro possiede al suo interno un vasto patrimonio storico-culturale, con un occhio attento ad una natura incontaminata e alla riscoperta delle proprie radici. Non mancano gli stand gastronomici di alto rango, così come ci si può allietare il palato grazie ai vari centri di ristoro allestiti per l'occasione.



Durante la "1/2 Notte Bianca dei Bambini", i più piccoli potranno così mescolare apprendimento e momenti ludici, entrando sempre più in alchimia con una città dalle mille sorprese. Saranno aperti anche musei e palazzi storici, così come i negozi che resteranno aperti e sarà realizzato un mercato dell'antiquariato. Verrà offerta ai cittadini l'opportunità di visitare musei, monumenti e biblioteche a prezzi d'occasione.

Informazioni, date e orari per partecipare all'evento

Calendario delle aperture

La 1/2 Notte Bianca dei Bambiniin centro a Pesaro (Marche).8-9-10 giugno 2018.dalle 18 alle 24.oltre 300 appuntamenti in programma in 30 location diverse.Maggiori informazioni sul sito ufficiale ingresso gratuito.Pesaro è facilmente raggiungibile in auto con l'uscita sulla A14, oppure per chi arriva dal centro Italia utilizzando la SS3 Flaminia che collega Foligno con Fano. Si può arrivare in treno, ed è servito da due vicini aeroporti, quelli di Rimini e Ancona.