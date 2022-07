La Festa della Birra a Pesaro

Informazioni utili, date e orari per visitare la festa

è un appuntamento itinerante, una grande kermesse fatta di spettacolo, musica ed esperienze gourmet. Com'è facile intuire, si parla di birra artigianale, un prodotto che negli ultimi anni ha ragfgiunto punte d'eccellenza in Italia grazie al lavoro dei tanti microbirrifici nati dalla passione degli amatori su e giù per il nostro paese.Dopo l'evento di inizio luglio a Cerea (Verona), la Fiera della Birra Artigianale si sposta aal Parcheggio Campo di Marte un weekend di birra, musica e divertimento con le migliori breweries della penisola.Mastro Birraio - Fiera della Birra ArtigianaleParcheggio Campo di Marte, via Baldi, Pesaro.: dal 14 al 17 luglio 2022.: festa della birra.concerti tutte le sere ore 21.14 luglio Divina Show;15 luglio Elenoire DJ e Walter Pizzulli;16 luglio Moonskin;17 luglio B.D.A. I Bambini Dell'Asilo.Maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.