La Festa dei Fiori a Pesaro

Informazioni utili, date e orari della festa

Calendario delle aperture

Ottobre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Puntualmente all’inizio di ottobre i colori fanno un’incursione sotto il cielo autunnale diin occasione della, una mostra mercato che quest'anno, a causa di lavori in corso in Piazza del Popolo,troviamo quindi le policromatiche creazioni della natura esposte sulle bancarelle delladella Festa dei Fiori in una nuova location che secondo gli ti organizzatori ovvero la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino e il Comune di Pesaro, vuole essere ancora più suggestiva, grazie al contesto verde regalato dal viale e allo sfondo blu del mare.Torna anche il mercatino degli hobbisti nell’area vicina a, mentre sono circa 20 i florovivaisti presenti sui due lati del viale (nel tratto compreso tra la statale e Viale Trieste), che inevitabilmente sarà chiuso al traffico.Alla mostra mercato saranno presenti anche alcuni studenti dell’Istituto Tecnico Agrario A. Cecchi per dare informazioni sull'aspetto florovivaistico.Festa dei Fiori e delle Piante OrnamentaliViale della Repubblica, Pesaro.dall'1 al 4 ottobre 2022.ingresso gratuito.mostra mercato.dalle ore 10 alle 22.Maggiori informazioni sul sito del Comune . Tel. 072 1387111.Viale della Repubblica si raggiunge facilmente dalla stazione ferroviaria percorrendo il marciapiede di Viale del Risorgimento e di Piazzale Garibaldi, costeggiando il giardino dell’ospedale fino a Piazza Lazzarini e proseguendo per via Branca. Una volta superatta Piazza del Popolo, si continua su via Rossini fino al viale.In totale sono circa 1,2 km a piedi (indicativamente meno di 20 minuti).