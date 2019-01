In camper sulla neve con i bambini: dove andare

Snowpark in Piemonte

Sciare con inon sempre è facile, un po’ perché non si hanno le stesse esigenze e magari neppure la stessa incoscienza di scendere a “sci uniti”. Eppure neve e bimbi è un binomio da vivere a zonzo per l’arco alpino, magari. Abbiamo individuato alcuni che offrono non solo tanti servizi per i più piccoli, ma anche la sicurezza e il divertimento per papà e mamma. Sono luoghi dove si impara a sciare senza alcun pericolo e in compagnia di maestri di sci e divertenti mascotte. Seguiteci.: A Limone Piemonte (Cuneo) c’è un parco giochi sulla neve che si chiama Kinder Park. Ci sono gonfiabili, tappeti mobili per i bambini che hanno messo da poco gli sci, piste con sagome colorate, tracciati per motoslitte a misura di bambino, c’è persino una pista su ghiaccio per go-kart.Camping Bisalta: Via S. Maurizio, 33, 12100 Cuneo CN ( www.cuneocamp.it/ Breuil-Cervinia (AO) , situato sul campetto accanto alla pista di pattinaggio si trova il. Ci troverete per i bambini (da 1 a 10 anni): gonfiabili, ciambelle e giochi vari per scivolare, giocattoli per giocare nella neve, scivolo e casetta. Tapis roulant per tutte le età con 2 corsie per scendere. Noleggio bob e sedie a sdraio. Per maggiori informazioni: tel:339 1599155 regenajones2@hotmail.com – Giochi e spettacoli per bambini: animazione, giochi, gare, sfilate di moda, trucca bimbi, mini olimpiadi, balli con palloncini, fiaccolandia, cartoon karaoke, baby dance, balli di gruppo, luna park, carnival party, insomma un vero paradiso per i più piccoli. Torgnon (AO) sopra Saint Vincent, situato a circa 1900 metri di altitudine, in località Chantorné, trovate lo SnowPark Torgnon . E’ servito da una seggiovia quadriposto e comprende tre linee di difficoltà crescente appaiate, su tre table in sequenza, a cui se ne aggiunge uno laterale. Per maggiori informazioni: tel 0166.540212 info@cervinospa.com Camping Cervino L ocalità Nuarsaz, 26, 11020 Antey-Saint-Andrè AO ( www.campingcervino.com/ Losituato a Cogolo di Peio (TN) offre una miriade di attrazioni e opportunità per trascorrere giornate emozionanti sulla neve. La vera chicca è il tracciato per gommoni (snowtubing). Il campo giochi è la meta ideale per famiglie. Infatti, mentre i più piccoli imparano a sciare giocando, i più grandicelli si allenano al campo scuola, servito da una comoda sciovia, o seguono i consigli dei maestri della scuola di sci. Pista illuminata martedì e giovedì ed apertura serale su prenotazione: contattateci!Informazioni:Cell. 335 232057 - 334 2459341: all'arrivo della telecabina Daolasa della Val Mastellina (2.000 m) riceverete il benvenuto dalla volpe Snowy, la mascotte della Ski Area. I più piccoli potranno divertirsi in tutta sicurezza mentre i genitori si godranno in tranquillità del compensorio Folgarida-Marilleva e delle Dolomiti di Brenta. Il centro offre un campo primi passi e un campo scuola serviti da 4 tapis roulant, parco giochi sulla neve con animazione. Informazioni: Tel. 0463 988400 - info@ski.it Area sosta Camper: SS42, 38029 Passo del Tonale TNinvece è la mascotte chi vi accompagna a Livigno (So). Il lupo sciatore dell’omonimoè colui che animerà i pomeriggi ai più piccoli, con servizio di intrattenimento e giochi sulla neve, scuola per le prime scivolate con gli sci gestita dalla Scuola Sci di Livigno e giochi per bambini di ogni età.In provincia di Bergano, l’altro parco a tema sulla neve è ildi Foppolo , con le piste animate dai personaggi dei cartoni animati e giochi per bambini di ogni età.Situata sul Passo Tonale (BS), l'areadispone di una pista per principianti con tapis roulant, pupazzi giganti e attrezzature per trasformare lo sci in un fantastico gioco. Con l’assistenza di maestri di sci specializzati e selezionati ci si diverte ma, in particolare, si impara a sciare. Il Fantaski offre anche un servizio di baby sitting ed animazione! Informazioni: Tel. 320 0828978 - fantaskitonale@artswiss.org Adamello Ski Fun Kids: si trova al Passo Tonale e a Ponte di Legno (BS), un luogo dove trascorre tanti momenti divertenti: musica, trucco per i bimbi, dolci e le baby fiaccolate insieme ai maestri sci.Livigno: Camping Stella Alpina via Palipert, 570 - 23030 Livigno (SO) ( www.campingstellaalpina.it/ Camping Cevedale Via di Sotto Pila , 4, 38026 Ossana TN ( www.campingcevedale.it/ Area camper Vermiglio Passo del Tonale (BS) ( vermigliovacanze.it/ Nevelandia: a Sappada (Udine) si trova, il più grande parco divertimento sulla neve del nord-est. Nel parco si trovano: piste di snowtubing, piste per bob e slittini, pista di pattinaggio, animazione con pupazzi fantasy e il Nevelandia Village, coloratissimo paese realizzato con i “gonfiabili” e ravvivato tutto il giorno dalla presenza di animatori.Tarvisiano (Friuli): si trova a Tarvisio l’area divertimentiper grandi e piccini collocata nella piana dell’Angelo, fra Tarvisio e Camporosso, a poca distanza dalla strada Statale. L’area è stata pensata per i giovani e giovanissimi fra 3 e 15 anni e comprende una serie di divertentissimi giochi sulla neve, spazi per slittini e gommoni, uno spazio per pattinare ed un’area di campo pratica per la prima neve gestita dai Maestri di sci.Area camper Sappada c/o Pro Loco Sappada Borgata Bach n°9 32047 Sappada (UD) Tel. +39 0435469131 (https://www.altedolomiti.it/it/)Area camper Tarvisio Via Priesnig, 33018 Tarvisio UD