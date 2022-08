Itinerario sulla Strada dei Vini dei Castelli Romani

I vini dei Castelli Romani

I piatti della tradizione “Castellana”

Gli eventi del nostro itinerario

Prima parte del percorso: da Frascati a Rocca Priora

Seconda parte dell’itinerario: da Rocca Priora ad Ariccia

Il nostro viaggio sulla Strada dei Vini dei Castelli Romani, in sintesi

È il “Latium Vetus” di Plinio il Vecchio, la terra dove il figlio di Enea fondò, la mitologica città da cui discenderebbero gli stessi Romolo e Remo, la distesa di colli sulle pendici dei quali Imperatori e Papi venivano a passare le loro vacanze, attratti dai panorami suggestivi e dalla salubrità dell’aria che c’è da queste parti. È il territorio che si apre a sud-est di, un polmone verde alle porte della Urbs per eccellenza, punteggiato dai morbidi, gli armoniosi resti di un importante complesso vulcanico ormai spento che deve essersi dato un gran da fare fino a 20.000 anni fa.È qui che si snoda la, tra siti archeologici di rara bellezza, antiche ville patrizie, castelli, torri disseminate nella campagna, laghi pittoreschi, scorci paesaggistici mozzafiato, un’offerta gastronomica d’eccellenza e una distesa di vigneti che si sussegue quasi all’infinito, oggi come ieri, perché in questo territorio la coltivazione della vite affonda le radici nella notte dei tempi, tant’è che oggi, grazie alla sua fertile terra vulcanica, vengono prodotte 7 DOC e 2 DOCG.sono i 16 comuni che fanno ufficialmente parte dell’associazione che raccoglie le cantine, le aziende agricole, le enoteche e tutte quelle attività che hanno l’obiettivo di promuovere la cultura vitivinicola e tutelare la tradizione gastronomica che esalta ogni anno le papille gustative dei milioni di turisti che visitano questa magnifica area vitivinciola.Proprio qui si dipana il, grazie al quale vi accompagneremo alla scoperta di uno scorcio di terra che rappresenta una delle eccellenze italiane, ricca di storia e di bontà.Partiamo senza indugio.I vini prodotti in quest’area sono leggeri e freschi, adatti veramente a tutti i palati Sonoche rientrano nel territorio appartenenti alla Strada, e tutte meritano di essere menzionate.Ben 6 di queste,producono esclusivamente vino bianco, ottenuto principalmente con uvaggio, in una percentuale compresa tra il 60% e il 70%,e piccole percentuali di vitigni autoctoni, nelle versioni normale, superiore, novello, frizzante e spumante. Si tratta di un vino tendenzialmente fresco, molto armonico e con sentori fruttati, perfetto per accompagnare antipasti, salumi stagionati, formaggi freschi e tutti i ricchi primi piatti e i secondi piatti di carne bianca e di pesce della cucina castellana.Il, invece, viene prodotto anche rosso, nelle versioni normale e riserva, ottenuto con uve, con eventuale aggiunta di, decisamente più corposo e intenso del bianco, anche se non perde quella caratteristica di leggerezza tipica dei vini prodotti da queste parti: Ilè perfetto in abbinamento con i ricchi primi piatti della cucina locale e i secondi piatti più intensi.Da segnalare anche lepresenti nella zona di produzione che interessa i comuni di Frascati, Monte Porzio Catone, Grottaferrata e Monte Compatri: ile il; entrambi bianchi, ottenuti con uvaggio, minimo 70%, che viene “blendato” con, per conferire leggerezza e freschezza, e vitigni autoctoni e locali, che gli danno quel sapore delicato e fruttato che li consegna all’Olimpo dei vini più prestigiosi di tutto lo Stivale.Ora ci tocca affrontare un argomento decisamente “caldo”, che potrebbe temporaneamente far passare in secondo piano le ricchezze artistico-storico-culturali che incontreremo lungo il viaggio: la cucina romana e, soprattutto, quella dell’area dei Castelli. Un trionfo di gusti autentici, semplici e intensi, legati fortemente alla vocazione agricolo-pastorale che i comuni castellani condividono.Si parte con, che schierano in pole positione si passa in fretta ai primi piatti, con le minestre e le zuppe, tra cui impossibile non citare la, e con i piatti classici conosciuti in tutto il mondo, come glio io gli, tanto per citarne solo qualcuno,presentano un’offerta completa di carni di ogni genere con l’, le, il, la, e la guest star indiscussa: laUn paragrafo va dedicato anche alle, un’eccellenza della zona, tra le, i, la, i, cotti direttamente nella brace, e le, infarinate e cotte al forno.Importante anche la produzione deiche vede sul podio il, il, la, il “biscottone” a forma di donna con tre seni, due per il latte e uno per il vino, e le, che si trovano un po’ ovunque.Infinita anche la lista dei, frutto di questa fertile terra vulcanica; ci concentriamo, quindi, solo sui sapori e sui colori che incontreremo durante il nostro viaggio, ossia la, la, le, i, i, la, ilSi parte da, la città che per antonomasia richiama alla memoria la freschezza e la bontà dei vini dei Castelli Romani, “la capitale” dell’area di produzione dele del Cannellino e del Frascati Superiore DOCG.La campagna circostante è caratterizzata dalla presenza di innumerevoli e sontuose ville tardo-rinascimentali e barocche, come, edificate quando questi territori facevano parte dei possedimenti della Santa Sede, che colpiranno la vostra curiosità; quando arrivate a Frascati vi suggeriamo una visita alla, con le due torri angolari, vero simbolo della cittadina, e, ovviamente, una passeggiata lungo le caratteristiche vie del centro storico. Se organizzate, infine, il vostro tour nei primi mesi dell’anno potrete avere la fortuna di partecipare anche a uno dei più beiCi dirigiamo ora verso l'angolo più settentrionale dei, a, il borgo che ha conquistato l'appellativo di "Città del Vino”.Abbarbicata a 450 metri sul livello del mare, la cittadina offre affacci panoramici su Roma, ideali per far da cornice a dichiarazioni d’amore romantiche o a “cartoline” che restano impresse nella memoria per sempre; nell’entroterra troviamo, anche qui, numerose ville, un esempio su tutte è, oggi prestigioso. Interessante anche la visita al, dove è possibile ammirare utensili e attrezzature della tradizione agrivitivinicola locale.Siete stati attenti, vero? L’appellativo ha catturato la vostra attenzione, giusto? Siete, dunque, d’accordo con noi che nella “città del vino” non si può fare a meno di visitare una delle numerose cantine che qui abbondano? Tanto per cominciare a scaldare i palati facciamo un salto alla, dove potremo assaggiare uno dei tanti dolci della tradizione locale, accompagnato da un buon calice di vino.Altri sei chilometri in direzione nord-est e arriviamo a, il più piccolo tra i borghi dei Castelli Romani, amato anche da Gabriele d’Annunzio che qui soggiornò per lungo tempo. Pittoresco il, il grande serbatoio d’acqua a forma di salvadanaio che si trova nella piazza principale, indiscusso simbolo del paese; interessante anche Il, che vuole celebrare la storia della mitica strada ferrata che ha sempre collegato Roma a Frascati. Suggestivo anche il centro storico medievale cinto ancora dalle mura originarie.Ci spingiamo, ora, fino a, al confine settentrionale dei territori compresi nel. Qui il monumento più interessante è, dove il grande Caravaggio dipinse la Cena di Emmaus e dove, oggi, è stato allestito lo splendido, che ospita una bellissima collezione di giocattoli del XX secolo. Imperdibile, infine, una passeggiata tra le pittoresche vie del centro storico che vi farà comprendere perché Zagarolo è uno deiUltima tappa prima della pausa pranzo è, il comune montano che, con i suoi 768 metri di altitudine, si è guadagnato il soprannome di “Ghiacciaia di Roma”. Abbondanti le nevicate in inverno, tanto che in passato il borgo fondava la sua economia sul commercio della neve.Non a caso il monumento più importante è il, che si incontra mentre si passeggia per le suggestive strade che portano al culmine del paese, dove si trova il, che regala una delle viste più spettacolari sulla città Caput Mundi.Fame? Anche noi. Andiamo tutti da, locanda caratteristica che rappresenta un punto di riferimento culinario del luogo, dove potrete assaggiare le specialità a base di funghi porcini e carne alla brace.Dopo esserci rifocillati quel tanto che basta per poter affrontare almeno altre due tappe, ci dedichiamo a, tra tutti i borghi dei Castelli Romani quello meno legato alla storia dei Colli Albani; Velletri, infatti, fu fondata dai Volsci o dagli Etruschi, come numerosi reperti archeologici testimoniano con evidenza, e non è mai stata una roccaforte dei vicini Latini, come tutti gli altri “Castelli”.Tuttavia, la similitudine territoriale, la vicinanza geografica con gli altri comuni, la presenza di interminabili file di vitigni che costellano la sua rigogliosa campagna, la grande tradizione gastronomica che soddisfa le più esigenti “buone forchette” hanno fatto sì che venisse inserito a tutti gli effetti nell’elenco ufficiale delle città della Strada.Interessante da vedere è la, che, nonostante i numerosi interventi operati durante i secoli che ne hanno stravolto la struttura originaria, ha visto la sua prima fondazione nel V secolo e conserva al suo interno opere d’arte di grande valore, con i suoi affreschi quattrocenteschi e il prezioso organo dorato risalente alla fine del ‘500.Proseguiamo verso ovest, in direzione. godendoci il panorama sui vigneti che si snoda lungo gli 8 km di strada. Arrivati nel borgo, che ha dato i natali a ben due imperatori romani,, abbiamo la possibilità di ammirare il bellissimo e antico centro storico perfettamente conservato, protetto dalle originarie mura in peperino, nota pietra magmatica locale.Arriviamo fino all’Acropoli, dove troviamo il, all’interno del quale sono custoditi preziosi reperti archeologici, i resti del, la cui prima fondazione risale al VI secolo a.C. e l’anticainserita nella cinta muraria, all’interno della quale vi è la sede dell’, dove potrete assaggiare non solo le migliori etichette di questa zona di produzione, ma anche i migliori dolcetti qui prodotti, come le gustosissime “ciammellette al vino”, tanto per restare in tema, perfette per fare merenda. Se vi resta il tempo godetevi anche il panorama meraviglioso che spazia sull’Agro Romano e sulla costa tirrenica, dove, a poco più di 20 km, si trovano alcune tra le più belleCi stiamo avvicinando alla fine del nostro tour, ma non possiamo non dedicare un po’ del tempo che ci è rimasto alla visita di, il “paese dell’Infiorata”, storica manifestazione che ogni anno richiama migliaia di turisti, attirati dai tappeti di fiori che vengono allestiti lungo una delle strade principali del pittoresco centro storico. Visita obbligatoria al, circondato da un monumentale giardino ottocentesco che lambisce le rive del delizioso, e la, ubicata nel punto più alto del paese dal quale è possibile abbracciare con lo sguardo il borgo intero in tutta la sua bellezza.Ultima cosa, se vi capita di passare davanti a un forno artigianale assaggiate il pane locale, talmente buono che ha guadagnato l'Infine, vero tesoro artistico dei Castelli Romani. Qui a farla da padrone è il genio architettonico di Gian Lorenzo Bernini, lo straordinario interprete del Barocco nazionale, che con il- o della Repubblica - sulla quale si affacciano il sontuosoe l’imponenteAriccia, però, è famosa non solo per i capolavori artistico-architettonici che custodisce, ma anche per le note, osterie popolari che rappresentano la “romanità” più autentica, nate originariamente per vendere il vino locale, oggi vera e propria meta di pellegrinaggio culinario.Noi consigliamo di sceglierne una per verificare se la mitologia nata intorno a questi locali corrisponde a verità: l’, dove, tra una porzione di Porchetta d’Ariccia e un piatto di spaghetti all’amatriciana, potrete ascoltare uno stornellatore locale, altro monumento nazionale che sta piano piano sparendo, che, se siete fortunati, vi intonerà: "Ma è mejo de lo sciampagna/er vino de 'ste vigne/ce fanno la cuccagna/dar tempo de Noè;/li prati a tutto spiano/so' frutte vign'e grano:/s'annamo a mette lì,/Nannì, Nannì”.: Frascati - Monte Porzio Catone - Colonna - Zagarolo - Rocca Priora -Velletri - Lanuvio - Genzano di Roma - Ariccia.: 65 km.Cosa vediamo: Ville Tuscolane e Rocca Medievale (Frascati), “Dindarolo” (Colonna), Palazzo Rospigliosi (Zagarolo), Santuario della Madonna della Neve e il Belvedere (Rocca Priora), Cattedrale di San Clemente (Velletri), resti del Tempio di Giunone Sospita e Torre Medievale (Lanuvio), Palazzo Ducale Sforza-Cesarini e Chiesa di Santa Maria della Cima (Genzano di Roma), Palazzo Chigi e Collegiata di Santa Maria Assunta (Ariccia).la Bruschetta, la Panzanella, la Zuppa di Cavalicchi, gli Spaghetti all’Amatriciana, i Rigatoni con la Pajata, gli Gnocchi con il Ragù di Carne, l’Abbacchio Cotto al Forno, le Costarelle di Agnello, il Pollo alla Diavola, la Coda alla Vaccinara, la Porchetta di Ariccia, le Puntarelle con Aglio e Alici, i Carciofi o Broccoli alla Romana, la Cicoria Saltata in Padella, i Carciofi alla Matticella, le Zucchine alla Velletrana, il Pane di Lariano, il Pane Casareccio di Genzano IGP, la Pupazza di Frascati, le Ciambelle al Vino, l’Olio Extra-Vergine d’Oliva dei Castelli Romani, la Corallina Romana, le Coppiette di Maiale, i Carciofi Romaneschi IGP, i Kiwi Latina IGP, la Nocciola Romana DOP, il Cavolo Nero di Velletri.Cantina Sociale di Monte Porzio Catone (Monte Porzio Catone), Sora Rosa (Rocca Priora), Enoteca del Consorzio dei Vini Colli Lanuvini DOC (Lanuvio), Osteria n°1 (Ariccia).Museo Diffuso del Vino (Monte Porzio Catone), Museo della Ferrovia (Colonna), Museo Demoetnoantropologico del Giocattolo (Zagarolo), Museo Civico di Lanuvio (Lanuvio), Lago di Nemi (Genzano di Roma).