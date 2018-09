La Sagra delle Pincinelle e dell'Uva Italia a Colonna

Informazioni utili, date, orari per partecipare alla sagra

Calendario delle aperture

Settembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Nel piccolo comune di, il più discreto e semplice deidisseminati tra i Colli Albani, agli abitanti si può chiedere di rinunciare a tutto, ma non a partecipare ai due massimi appuntamenti dell’agrogastronomia locale, lae la, un exploit di gusto e divertimento che porta allegria, tanto turismo ed eccitazione popolare nel borgo lazialeLa cittadina si tinge in quest’occasione dei sapori e dei profumi della tradizione grazie a un format dalricco che porta sulle tavole un piatto evinto in verità dalla cultura “mangereccia” marchigiana ma altamente gradito e glorificato dagli abitanti di Colonna. Tale squisitezza, che per tre appassionanti giorni "vincit omnia", è costituito dalle pincinelle, un primo piatto di pasta fresca nato dall’essenzialità delle preparazioni di recupero, vale a dire quelle che sfruttano gli avanzi facendo del minimalismo la massima espressione della creatività in assenza di troppe risorse. Le pincinelle sono fatte con un impasto sostanzialmente povero contraddistinto in maggioranza da avanzi di pane trasformati in vermicelli. Questa ricetta marchigiana si è nel tempo ambientata nel contesto capitolino andando a esaltare ulteriormente una cucina regionale corposa, pingue e in special modo verace.Il programma è da leccarsi le dita e i baffi (per chi li ha). Il piazzale del campo sportivo Maurizio Tozzi accoglie serate da urlo, con gliaperti già alle ore 18.30 per sollazzare visitatori e ospiti presenti alla manifestazione. Venerdì 21 settembre sarà particolare in quanto l’intrattenimento verrà affidato alle principali associazioni del territorio, l’, che si avvicenderanno dalle ore 19.00 alle ore 24.00. Sabato 22 è la volta di un tributo all’indimenticato, dello spettacoloe della performance tutto mimica, battute e risate del cabarettista attore pugliese. Domenica 23 cala il sipario ma non prima di aver presenziato ale al concerto deiL’evento prevede il servizio di una base di pincinelle, fagioli con salsiccia, uva, pesche e kiwi. Organizzazione a cura dellacon ilSagra delle Pincinelle e Sagra dell’Uva Italia, pesche, kiwi e prodotti tipiciPiazzale del campo sportivo Maurizio Tozzi – Colonna (Roma)dal 21 al 23 settembre 2018dalle ore 18.00 alle ore 24.00ingresso gratuito, menù fisso a € 10.00sagra gastronomicaconsultare la pagina Facebook Disponibile per gli spostamenti una navetta bus gratuita dalle ore 17 alle ore 24 che collega il piazzale del campo sportivo Maurizio Tozzi al centro storico del paese.Scopri tutti gli eventi del Lazio