La Festa dell'Agricoltura a Sabina di Atina

Quest’anno ricorre il 25° anniversario della(fraz. di, provincia di Frosinone ), in programma nel weekend delSiamo nella, proprio a ridosso del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Come sempre, in estate si celebra lae i suoi protagonisti con una manifestazione che propone gastronomia locale, musica dal vivo, dj set, fiera mercato, mostra di mezzi agricoli, giochi popolari, dimostrazioni pratiche e tantissime attività per tutti i gusti. Vediamo nel dettaglio gli eventi della sagra.Ore 20 Pennette all’arrabbiata.A seguire Disco Sabina, discoteca in piazza animata da DJ Matteo Vitale e vocalist Armando Conte.Ore 20:30 Sagra della Pecora.Ore 21 Serata musicale allietata dai “Cantori in Terra di Lavoro”.Ore 8 Fiera mercato, mostra mezzi agricoli e fiera animali.Ore 10 Dimostrazione della produzione del formaggio di pecora.Ore 12 Benedizione mezzi agricoli.Ore 12:30 Pranzo riservato ai partecipanti.Ore 14:30 Giochi popolari.Ore 14:30 torneo di Scopa (iscrizione 10 € a coppia).Ore 15 Prova aratura in campo.Ore 17 Spettacolo di magia e teatro di burattini a cura di “Bimbus in Fabula”.Ore 17:30 Trebbiatura.Ore 20:30 Sagra Sagne e fagioli.Ore 21 Spettacolo musicale con Mimmo Crolla Show Band & Vincent Style.Ore 23 Estrazione lotteria.: Festa dell’Agricoltura: Sabina, fraz. di Atina (Frosinone).: dal 19 al 21 luglio 2024.: ingresso gratuito.: maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della festa.: Sabina si trova a 3 km da Atina lungo la SR627.Principali località nei dintorni: San Donato Val di Comino (13 km), Sora (23 km), Isola del Liri (28 km), Frosinone (50 km).