La Festa di Sant'Apollonia ad Ariccia

Informazioni utili, date, orari e biglietti della festa

Come arrivare

Calendario delle aperture

Luglio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Laè peruna ricorrenza davvero irrinunciabile che occupa due periodi dell’anno, ovvero ilLa manifestazione consta diverse fasi che sono assolutamente peculiari e fondamentali, in primis la concitatache vede latrasportata per le vie del borgo (via Flora,via Laziale e Corso Garibaldi) sulle spalle dei cavalieri. Coinvolgente la, che termina ufficialmente con un enorme fuoco qui chiamato “”, rito simbolico in cui si impiegano e bruciano fascine di canne a ricordo del martirio della Santa, morta sul rogo.Tutta la popolazione si raccoglie in riflessione intorno al fuoco, finché quest’ultimo non si esaurisce dando il là alla degustazione delle tipiche, specialità a base di pasta lunga condita con del buonissimo sugo di salsiccia, seguito dal caserecciocon lecome ideale chiusura del pasto. È poi la volta dello straordinarioche in molti osservano dal punto più panoramico del borgo, il ponte monumentale.Animazione e performance di artisti di strada si susseguono in, inoltre ilogni anno si fa più ricco, condell’ambiente televisivo, della musica e del cinema.Festa di Sant’ApolloniaAriccia ( Roma ).26-27-28 luglio 2019.dalle ore 8.00 alle ore 22.00.accesso gratuito.festa patronale.contattare il Comune di Ariccia al tel. 06/934851.In auto bisogna percorrere la A1 con uscita Monte Porzio Catone provenendo da sud, Roma G.R.A. se si proviene da nord, uscita 23 in via Appia Nuova; dalla stazione di Roma Termini arrivare ad Albano Laziale , poi proseguire con le Autolinee CO.TRA.L; l’aeroporto di riferimento è quello di Ciampino , distante solo 10 km dalla località.Scopri i principali eventi del Lazio