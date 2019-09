La Festa dell'Uva e dei Vini a Velletri

Informazioni utili, date e orari per visitare la festa

Fine settembre all’insegna del buon vino qui a Velletri , cheaccoglie la, un appuntamento storicoche, oltre a far conoscere e degustare il famoso vino dei Castelli Romani , invita i visitatori ad assaggiare i tanti prodotti tipici di questa zona del Lazio alle porte di Roma Nel centro della città un ricco programma di balli,, degustazioni di prodotti del territorio, artigianato, folklore, concerti di musica popolare, uva, salotto del vino,interattivi a cielo aperto si svfiluppa per due giorni nelle diverse piazze.Non molto lontano da qui, a Marino , più o meno nello stesso periodo si svolge un’altra “vendemmia” spettacolare, la Sagra dell’Uva Marino . Una contesa ardua tra le due, un’ottima occasione per gli intenditori di vino.: Festa dell'Uva, dei Vini e del Territorio: Velletri (Roma).: dal 19 al 29 settembre 2019.: ingresso gratuito.: rassegna enogastronomica.: gli eventi si susseguono dal 19 al 29 settembre, ma il clou della manifestazione con la Festa dell'Uva e dei Vini si svolge nel fine settimana del 28-29 settembre 2019.28 settembreore 15:30 Via Edmondo Fondi – piazzetta del Teatro Artemisio: inaugurazione della festaFolklore e musica nelle vie e nelle piazze del centro storico, concerti di musica popolare e teatro dialettale, angoli di vita quotidiana, Salotto del Vino e prodotti enogastronomici.“Alla Bua” in concerto in Piazza Cairoli.29 Settembredalle ore 10 Velletri e le Terre dei ViniParata di musica e danza con il folklore con i gruppi provenienti dalle terre dei vini dell‘Alto Lazio, Ciociaria, Abruzzo, Campania, Sicilia e la straordinaria partecipazione dei bambini degli istituti scolastici veliterni “I Piccoli Passi della Tradizione”.Animazione nelle vie e nelle piazze del centro storico.Concerto di chiusura con “Apres la Classe” in Piazza Cairoli.Maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale del Comune e sulla pagina Facebook dedicata.: siamo a una quarantina di chilometri a sud di Roma; da qui per raggiungere Velletri è sufficiente seguire la SS7.