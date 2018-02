La Festa delle Camelie a Velletri

Informazioni utili, date e orari per visitare la Festa

Solo a pensarci viene in mente il celebre romanzo di Dumas figlio e la bella Margherita che le aveva sempre con sé: parliamo delle camelie, fiori primaverili che nella loro variante bianca, rosa e rossa sono le protagoniste della 24° edizione dellain programma adalÈ proprio qui infatti che la pianta ritrova il suo habitat migliore, in questo terreno acido favorito da un microclima ideale. Per tutto il weekend si può girare– anche privati, aperti per l’occasione – grazie a bus navetta gratuiti, pronti ad ammirareprogettate dai florovivaisti della città e provincia.Una due giorni dedicata alla camelia dunque, con possibilità di acquisto della pianta, ma anche aincontri culturali,di prodotti tipici, esibizioni sportive, mostre d’arte e spettacoli di danza. Le iniziative coinvolgono il centro storico, tra piazza Cairoli fino al teatro Artemisio, la Casa delle Culture e l'area delle Stimmate (tempio volsco).Nella giornata di domenica ci sarà spazio anche per ladi antiquariato, artigianato e modernariato.: Festa delle camelie: Velletri ( Roma : dal 24 al 25 marzo 2018: non disponibili: ingresso libero: mostra mercato: sul sito ufficiale della proloco: siamo in Lazio , a una cinquantina di chilometri a sud di Roma; per raggiungere Velletri dalla capitale è sufficiente seguire la A24 e all’uscita 23 la statale 7 e poi provinciale 217.Scopri tutti gli eventi del Lazio