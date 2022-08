La Sagra dei Sagnozzi a Riofreddo

Informazioni utili, date e orari della sagra

Calendario delle aperture

Agosto 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La XXV edizione dellaè in programma sabatonella cornice del Piazzale Ricciotti Garibaldi. Chi non è del posto forse non sa di cosa stiamo parlando, ma isono il piatto tipico di Riofreddo, unache ricorda i tagliolini, fatta rigorosamente a mano con acqua e farina. Per l'occasione, il compito di preparare i sagnozzi tocca alle donne del locale Centro Anziani.Siamo sugli Appennini in provincia di Roma , quasi sul confine con l’Abruzzo e la provincia de L’Aquila, dove quest’anno si ripete il tradizionale appuntamento con la sagra, il cuipropone sagnozzi (sellaru e pummidoro o funghi tartufati), salsiccia alla brace, arrosticini di pecora, contorno, pane e bibita, il tutto a soliL’apertura dello stand gastronomico è previsto alle ore 19, mentre dalle ore 21 comincia l’animazione con ilRicordiamo infine che, contestualmente alla sagra, l'11-12-13 agosto si svolge anche il mercatino di solidarietà organizzato dalla Parrocchia di Riofreddo in collaborazione con il Centro Anziani (ore 10-20 in via Valeria).Sagra dei SagnozziPiazzale Ricciotti Garibaldi, Riofreddo (Roma).13 agosto 2022.menù completo a 10 euro.apertura stand ore 19;karaoke dalle ore 21.Maggiori informazioni sul sito della Pro Loco e sulla pagina Facebook dedicata.dall’autostrada A24 uscire al casello Carsoli-Oricola, girare a destra direzione Roma per circa 8 km, poi bivio a destra per Riofreddo. In alternativa, uscire al casello Vicovaro-Mandela, girare a sinistra direzione Arsoli e proseguire lungo la strada statale Tiburtina per circa 15 km, poi al Km 63,400 bivio a sinistra per Riofreddo.Per chi arriva dalla Strada Statale Tiburtina Valeria proseguire fino al Km 63,400 e da qui bivio a sinistra per Riofreddo.Distanze: Roma 70 km, L’Aquila 63 km.