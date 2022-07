La Festa del Pane a Zagarolo

Informazioni utili, date, orari e biglietti della sagra

Calendario delle aperture

Luglio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Se nell’aria iniziate a sentire quell’irresistibile profumo d’impasto a base di farina, acqua e sale cotto rigorosamente secondo la tradizione, allora non può che esserci un’unica spiegazione: stanno per aprire i, templi della bontà, cupole a bocca larga che investono con il proprio repentino calore forme dall’aspetto invitante, nelle più svariate versioni e sapori.si alza il sipario sulla, appuntamento annuale nella cittadina che ha fatto dell’un principio fondativo, un carattere identitario, un’attività evergreen da tramandare di generazione in generazione.ilsarà la location di un divertente e gustosoche condurrà i visitatori in giro per il borgo ad assaggiarerealizzate in base ai dettami dellepiù estrose. Ce n’è per tutti i gusti fra tavolate e banchetti in cui si serviranno piatti autoctoni, primizie dolci e salate.Divertimento e buon cibo aggiungono appeal a una manifestazione che prevedrà inoltree tanta. La Festa del Pane coinvolge tutti, ragion di più il fatto che l’intero ricavato viene ogni annotramite i canali della comunità locale.Festa del PaneCorso Vittorio Emanuele, Zagarolo (Roma).23 luglio 2022.festa gastronomica.dalle ore 18.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook del Comune di Zagarolo.Pro Loco di Zagarolo tel. 06/95769412, e-mail info@prolocozagarolo.it in auto bisogna seguire il Grande Raccordo Anulare fino all’uscita E80 Prenestina/Roma sud, poi confluire in A90/E80.Dalla A1 occorre prendere l’uscita San Cesareo, immettersi in SS216 e successivamente in SS6 e SS155; alla rotonda la prima uscita porta in via Colle Labirinto fino a Zagarolo.I treni per la cittadina partono ogni 20 minuti dalla stazione Roma Termini.