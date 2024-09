La Festa del Pane casereccio a Genzano di Roma

Informazioni, date e programma della Festa del Pane

Si sente nell'aria profumo di pane appena sfornato: non uno qualunque, ma quello di, che si fregia del marchio Igp (il primo in Europa). È la, che si svolge il. Per la precisione, la Festa del Pane è in programma nel weekend, mentre mercoledì 18 settembre è il giorno dedicato al Santo.Siamo sulle sponde di uno dei- il Lago di Nemi - dove l'appuntamento giunge quest’anno alla sua 36° edizione portando in tavola una tipicità locale preparata con farine di cereali di alta qualità e lievito madre.La crosta scura e rivestita da un velo di cruschello di frumento racchiude al suo interno una; a forma di pagnotta o di filone è una vera bontà, frutto della sapienza di generazioni di fornai. Se capitate da queste parti, assaggiate il pane casereccio di Genzano nella classica bruschetta.La manifestazione si arricchisce dell’arte dei maestri infioratori, che per l’occasione si cimentano con la tradizionalein via Nazario Sauro con rappresentazioni legate al pane. Solitamente apprezzati a giugno per il classico appuntamento dell’, i maestri si distinguono per la scelta dei materiali che ricade su ingredienti del mondo vegetale, dall’orzo al pinolo tritato, dalle lenticchie arancioni ai fiocchi d’avena.: Festa del Pane Casareccio e del Santo Patrono: Genzano (Roma).: 18-20-21-22 settembre 2024.: ingresso libero.: sagra gastronomica.: maggiori informazioni e programma completo sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook del Comune.: Genzano si raggiunge dapercorrendo la A90 e la SP217.