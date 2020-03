L'Infiorata di Genzano di Roma

Informazioni utili per partecipare all'Infiorata

Calendario delle aperture

Giugno 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La tradizionalesi svolge quest'anno ilIn quei giorni, come avviene da oltre due secoli a questa parte, il selciato di via Belardi sarà interamente ricoperto di petali di fiori, usati per realizzare delle vere e proprie opere d'arte.L'evento coinvolge tutti gli abitanti della cittadina di, che partecipano alle diverse attività organizzative necessarie alla riuscita della grande manifestazione.Durante la giornata della centraleviene interamente ricoperta di un tappeto fiorito: l'area dell'infiorata si estende per quasie sono più dii fiori impiegati per colorare i quadri. Solitamente lungo la strada vengono realizzati 13 quadri, ciascuno dei quali misura 7 metri di larghezza e 14 di lunghezza.L'organizzazione dell'infiorata inizia diverse settimane prima della giornata di festa.Per prima cosa si scelgono e si abbozzano i quadri che dovranno essere riprodotti sul selciato. Tradizionalmente,, legate alla festività del Corpus Domini. Successivamente, vengono scelti i fiori da usare: sonoper rappresentare altrettante sfumature di colore. Si passa dal giallo tenue dei fiori di ginestra alle diverse sfumature dei petali di garofano, passando per caffè, riso e rose... il risultato è una tavolozza ricca di colori e profumi che diventa protagonista di una tradizione apprezzata anche all'estero.La fase di preparazione dei fiori viene denominata "" e avviene nei giorni precedenti all'infiorata.I petali vengono staccati dalle corolle e, in attesa di essere usati per la realizzazione dei quadri, vengono conservati nelle grotte comunali. Il sabato precedente alla festa si passa alla preparazione del selciato, con il disegno in gesso dei contorni dei quadri.La tradizione dell'infiorata di Genzano di Roma entra nel vivo nella, quando si inizia la delicata fase di posa dei petali. Quando l'opera è completa, la, i festeggiamenti proseguono con la, che attraversa la città.L'infiorata viene mantenuta sul selciato per tutta la durata dell'evento e solo il lunedì sera viene distrutta durante il caratteristico "spallamento" che vede protagonisti i bambini.La tradizione dell'infiorata. Sebbene le fonti non indichino una data certa, dai documenti storici si evince comunque che l'infiorata viene realizzata a Genzano di Roma, per storicità è superata solamente dall'I genzanesi erano soliti distribuire dei petali di fiori di fronte alle loro case per omaggiare il passaggio della processione organizzata in occasione del Corpus Domini. A partire dal 1778, ad essere coperta di fiori fu l'intera via Sforza (corrispondente all'attuale via Buozzi), ma è solo dalla fine dell'800 che i preparativi per la festa coinvolgono tutti gli abitanti della città., nella strada che collega piazza IV Novembre alla chiesa di Santa Maria della Cima.Come detto, l'evento affonda le sue radici nel passato: l'infiorata di Genzano giunge infatti quest'anno alla 242° edizione e, per l'occasione, ilsarà "Il Sacro nell’Arte, nella Bellezza e nella Natura".Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principaliInfiorataGenzano di Roma (Roma).13-14-15 giugno 2020.ingresso gratuito- Sabato 13 giugno 2020alla sera: preparazione dei disegni sul selciato da parte degli artisti infioratori.- Domenica 14 giugno 2020al mattino: posa dei petali sul selciato da parte Maestri Infioratori e Capipezzo;primo pomeriggio: l’Infiorata completata;alla sera: processione del Corpus Domini e lo “spallamento” (ovvero quando i bambini correndo dalla scalinata della Chiesa di Santa Maria disfano i quadri infiorati).- Lunedì 15 giugno 2020pomeriggio: al termine della Solenne Processione del Corpus Domini e della Celebrazione Eucaristica, un carosello di colori e musica e cortei storici invade le vie cittadine.- Maggiori informazioni e programma completo sulla pagina Facebook dedicata.