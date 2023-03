Il Mercatino dell'Antiquariato a Genzano di Roma

Informazioni, date e orari del mercatino dell'antiquariato

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Il nome latino gli conferisce il giusto apporto di cultura e altisonanza, rimarcando l’appartenenza a un territorio glorioso ed echeggiante storicamente parlando. Ilfa ormai parte del DNA di, un riccoche è il frutto e risultato di un’organizzazione condivisa da associazioni e Comune di Genzano.Questa formidabile unità di intenti fa sì che un grandissimo ritrovo di espositori abbia luogonella zona dell’adiacente a via Vittorio Veneto, coprendo l’intero arco della giornata dalle prime luci del sole al tramonto.Il mercato propone oggetti di, a cui si aggiungono altri comparti importanti quali la, la. L'idea alla base è il, fulcro di un’economia circolare che sdogana il concetto povero di “svuota cantine” elevandolo a business ecosostenibile.Partecipare come espositori o visitatori al Mercatus Cynthianum implica un coinvolgimento diretto, alimentare la passione che si nutre nei confronti del pezzo raro, del vecchio suppellettile, del mobile impolverato o della cartolina ingiallita.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo suiMercatus Cynthianumzona Olmata Centrale, Genzano (Roma).la quarta domenica del mese.26 marzo;23 aprile;28 maggio;25 giugno;23 luglio;27 agosto;24 settembre;22 ottobre;26 novembre;24 dicembre (edizione natalizia).dalle ore 8:30 alle 19.ingresso gratuito.mercatino dell’antiquariato, artigianato e collezionismo.contattare il Comune di Genzano al tel. 06/93711228, oppure 3662516585 (Rita) o visitare la pagina Facebook dedicata.uscita 23 del Grande Raccordo Anulare e proseguimento su via Appia fino a destinazione.Arrivati alla stazione di Roma Termini, prendere il treno regionale Roma – Velletri, scendere alla stazione di Genzano – San Gennaro e ultimare il viaggio a bordo dell’autobus diretto a Genzano di Roma.L’aeroporto di Roma Fiumicino è quello di riferimento.