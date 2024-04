Informazioni, date e orari per visitare l’Infiorata di Gerano

Calendario delle aperture

Aprile 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Con quasi tre secoli di storia alle spalle, l’di, torna con i suoi caleidoscopi tappeti coloraticon ladi questa manifestazione talmente longeva da risultare la più antica d’Italia, superando quindi anche la storica, che si celebra invece in occasione della festa del Corpus Domini.Ultimo lembo della Valle del Giovenzano, in piena campagna laziale, Gerano sceglie di onorare così la Madonna del Cuore, grazie al tributo neiche realizzano i quadri usando foglie e fiori, senza terre colorate, su bozzetti a gesso disegnati direttamente sul terreno.sono l'omaggio a Puccini e Marco Polo, i diritti delle donne, i 70 anni della Rai, la storia di San Giovanni in Laterano e il tema della Pace sviluppato dagli amici Infioratori di Genzano.Come sempre la grande festa domenicale è preceduta dalla famosadell'immagine della Madonna del Cuore, opera settecentesca di Sebastiano Conca, che viene tolta letteralmente dal muro della chiesa di Santa Maria Assunta (). A seguire, i maestri infioratori lavorano al tappeto floreale per tutta la notte su disegni a carattere religioso, ma anche culturale, storico o sociale per l'allestimento dell'artistica e secolare, dopo la messa, si assiste alla suggestiva(ore 12) e il quadro viene trasportato su un letto di fiori passando sotto l’arco gotico allestito già dalla settimana precedente. Al tramonto è compito dei bambini smantellare il tappeto floreale con la classica "" (ore 20) per poi attendere insieme ai genitori il suggestivo(ore 23:15) che chiude l’Infiorata di Gerano.A Gerano è possibile visitare anche il, inaugurato nel 2003, con spazi espositivi che ospitano attrezzi storici usati dai maestri infioratori, un tour virtuale nelle edizioni passate delle infiorate e tanti documenti storici.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo dedicato alle: Infiorata di Gerano - Festa della Madonna del Cuore: Gerano (Roma).: 28 aprile 2024.: ingresso libero.: manifestazione religiosa e floreale.: maggiori informazioni e programma completo sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina Facebook dedicata.: siamo a circa 50 km da Roma. Dalla capitale prendere l’A24 con uscita Castel Madama e poi SP33a.