La Sagra della Ciliegia e l'infiorata di Sant'Alfio

Già acclamata come una delle località più suggestive dal punto di vista floro-faunistico della provincia di Catania, il paese di Sant’Alfio propone quest'anno la classica Infiorata, che accompagna la XIV edizione della sagra “La Ciliegia, Gioiello dell’Etna”.



L’evento si sviluppa su una serie di meticolose composizioni floreali, testimonianza di un’arte perpetrata ormai da molti anni. Organizzata nel fine settimana del 5-6-7 luglio 2024, la festa torna come di consueto nella principale piazza del paese, Piazza Duomo, che ospita numerosi stand fin dal mattino, sui quali si fiondano i visitatori per non perdersi la degustazione della gastronomia siciliana, focalizzata per l’occasione sulle ciliegie.



Il programma è ricchissimo e ruota attorno alla mostra mercato “Ciliegia gioiello dell’Etna”, preludio a convegni, spettacoli di musica popolare e molto altro. La domenica non è da meno e alza il sipario nel medesimo stile della giornata precedente, aggiungendo nel calderone spettacoli folk e di strada fino alla sera, quando fa la sua comparsa l'attesa torta alle ciliegie, un assaggio della quale spetta a tutti i partecipanti.

Chi passa da queste partì non si può esimere dal visitare anche il Museo della Vite, del Vino e degli antichi mestieri, la bella Casa Battiato, il Mulino Casella, proseguendo fino alla stupenda Chiesa Madre e al mitico Castagno dei Cento Cavalli, esemplare di oltre 2000 anni dichiarato nel 2008 dall’UNESCO “Monumento Messaggero di Pace nel Mondo” in quanto albero più antico e più grande d’Europa.



Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulle infiorate più belle d'Italia.

Informazioni utili per partecipare alla sagra della ciliegia

Calendario delle aperture

Luglio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Infiorata di Sant'Alfio - La Ciliegia Gioiello dell'EtnaPiazza Duomo, Sant’Alfio (Catania).dal 5 al 7 luglio 2024.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook del Comune di Sant'Alfio.: in auto sull'autostrada A18 CT-ME fino ad uscita Giarre, oppure SS114 o ancora provinciale Milo-Zafferana.In treno: stazione ferroviaria di Giarre-Riposto.In autobus: autolinee SAG da Giarre o autolinee AST dal terminal di Catania Stazione Centrale.In aereo: aeroporto Vincenzo Bellini di Catania-Fontanarossa, collegato alle varie località da autobus e linee ferroviarie.