Feste di Halloween per bambini: idee su dove andare in Italia

Le feste di Halloween al Nord

Le feste di Halloween nel Centro Italia

Halloween con i bambini al Sud

Manca ormai poco ale, come ogni anno, i ragazzi e le ragazze hanno una gran voglia di festeggiare Halloween. Questa tradizione di origine celtica – che ha tuttavia grosse affinità conche già si svolgevano anche in Italia fin dai tempi remoti – ha assunto negli Stati Uniti un carattere prettamente commerciale, esportato poi in tutto il mondo dal cinema e dalle serie televisive.Se da noi non sono ancora così tanti i bambini che girano per i quartieri bussando alle porte e recitando la frase di rito “dolcetto o scherzetto?”, sono però sempre più numerose le iniziative a tema organizzate da nord a sud del Paese.Praticamente tutti i grandi, da Gardaland a Mirabilandia, passando per Cinecittà World, Rainbow MagicLand e Leolandia, propongono giornate e spettacoli in questo senso, come raccontiamo in questo articolo sullePer ampliare ulteriormente il ventaglio di scelta su dove andare e cosa fare in questi giorni, di seguito proponiamo alcuni eventi tra i più interessanti per festeggiare, ilorganizza una giornata per bambini con uno(dalle ore 19 ingresso gratuito per ragazzi fino a 14 anni, biglietto 12 euro per gli adulti). Per Halloween il museo propone una serie di appuntamenti “spaventosi”, complice la mostra DARIO ARGENTO - The Exhibit, la prima grande mostra dedicata al maestro del brivido. Per orari e maggiori informazioni potete consultare il sito ufficiale Al, provincia di, dal 29 al 31 ottobre 2022 si festeggia Halloween con appuntamenti per ogni fascia d'età nell'ambito de La Notte al Castello.Per orari e maggiori informazioni: sito ufficiale l'Hogwarts Express parte dal mitico binario 9 e ¾ della Stazione Manin per un viaggio lungo la ferrovia Genova Caselle. A bordo di una carrozza del treno ricreata come quelle dei film di Harry Potter si può partecipare a un'avventura tra segreti e magie. Maggiori informazioni nel nostro, in provincia di, il 31 ottobre e l'1 novembre 2022 è in agenda, una festa che riprende la storia e le tradizioni, tra rievocazioni di riti ancestrali, pratiche collettive e iniziative culturali suddivise nelle due giornate.Per i bambini, in particolare, sono in programma numerosi laboratori dedicati, mentre per tutti sono previsti concerti, un corteo propiziatorio e spettacoli teatrali.Per orari e maggiori informazioni potete leggere il nostro articolo suAll’interno deldisi svolge il 31 ottobre un gioco notturno per ragazzi (9-13 anni) che dovranno risolvere in squadra un misterioso enigma irrisolto.Per il programma e maggiori informazioni potete consultare il sito ufficiale Nella misteriosa cornice del, in provincia di, l'appuntamento con il brivido della Halloween Night prevede diverse serate dal 29 ottobre all'1 novembre 2022, alcune dedicate a un pubblico adulto, altre pensate appositamente per i bambini.Programma e maggiori informazioni sono disponibili nel nostro articolo dedicato allaè un caratteristico paesino in provincia di Ferrara, famoso per i suoi canali e i suoi ponti, organizza dal 29 al 31 ottobre 2022 una festa di Halloween che coinvolge tutto il borgo, con un ricco cartellone di appuntamenti che iniziano già al pomeriggio tra attività, letture e laboratori per bambini, per proseguire in serata con concerti e spettacoli.Per il programma e maggiori informazioni potete leggere il nostro articolo suCome sempre, in, è una realtà molto attiva per quanto riguarda gli eventi. In occasione di Halloween 2022, lunedì 31 ottobre ci si diverte con i personaggi della Famiglia Addams, che aspettano gli ospiti all'interno della loro spettrale villa da visitare e scoprire prima del grande Halloween Show (spettacoli alle 18:30 e 21:30).Per orari e maggiori informazioni potete consultare il sito ufficiale Un fitto programma di appuntamenti si svolge a, in provincia di, dal 28 al 31 ottobre 2022, con eventi pensati per ogni fascia d’età. Per il programma e maggiori informazioni potete leggere il nostro articolo sulladi Roma fino all'1 novembre 2022 i visitatori possono scoprire le attrazioni da brivido del parco, nuovi effetti speciali e il grande party "Halloween Night: La Notte delle Streghe" di lunedì 31 ottobre.Maggiori informazioni sul nostro articolo dedicato aIldisi trasforma nel regno di Halloween fino all'1 novembre con artisti, giocolieri e animatori travestiti da vampiri, streghe e zombie che si aggirano indisturbati nel luna park della capitale sfidando i bambini con l’immancabile domanda “dolcetto o scherzetto?”.Per il programma e maggiori informazioni potete consultare il sito ufficiale Dal 22 al 31 ottobre 2022 tenebre e mistero si insinueranno neldi, in provincia diI bambini potranno vivere “Halloween nel Bosco” partecipando alle attività come il percorso a piedi scalzi nel bosco, laboratori di pane stregato e zucca magica, grigliata infernale con accensione del fuoco e molto altro. Per orari e maggiori informazioni potete consultare il sito ufficiale Presso la Mostra d'Oltremare diè in programma fivertimento per bambini e per adulti in occasione di, che dal 30 settembre al 6 novembre 2022 propone giochi, laboratori e stand a tema. Tutte le info sulla pagina Facebook. All'Oasi Vivi Natura Lago Sele di Eboli (provincia di Salerno), invece, c'è un villaggio tematico di Halloween ambientato nel far west che offre musica, giochi, laboratori, visite nel bosco e ara picnic. Maggiori informazioni sulla pagina Instagram Andiamo in, dove domenica 30 e lunedì 31 ottobre fantasmi, zombie e vampiri tornano a infestare. Per la notte più paurosa dell’anno le strade del centro storico della cittadina barese si trasformano in un covo del terrore per una nuova edizione del, un evento al quale partecipano figuranti in maschera e che racchiude spettacoli e concerti, ma anche mostre e gastronomia attraverso un itinerario che si sviluppa tra gli angoli più nascosti e raccapriccianti del paese.Per il programma e maggiori informazioni potete leggere il nostro articolo sulAnche insi fa festa, ma con un’identità culturale ben precisa: si celebrano infatti i morti secondo l’antica tradizione con la Notte di Zucchero che animerà sia(dal 31 ottobre al 2 novembre) che(1-2 novembre) con laboratori, narrazioni, artisti di strada e tante attività pensate per i bambini fin dal mattino.Torna quindi con una nuova edizione lail cui programma e maggiori informazioni potete trovare sulla pagina Facebook ufficiale dei due eventi o la pagina Facebook degli organizzatori catanesi