La Festa di Halloween a Putignano

Dalle ore 20 il bel borgo di, già famoso per il Carnevale , si veste a festa per una delle notti più spaventose dell'anno; ilva in scena, sesta edizione dellaE cosìanimano tutto d'un tratto le vie del centro storico di questa città nell'entroterra barese; l'itinerario che parte dae si snoda fino a, è un vero e proprio; teatranti, artisti di strada, musici e fattucchiere sono lì pronti a ipnotizzare e stregare i passanti, il tutto tra concerti, spettacoli, punti ristoro, installazioni in cartapesta e mostre.L'evento è organizzato dall'associazione culturale Trullando con il patrocinio del Comune di Putignano e della Fondazione Carnevale Di Putignano.: Borgo stregato: Putignano ( Bari : 31 ottobre 2018: dalle 20: ingresso libero: festa di halloween: sulla pagina facebook della manifestazione: siamo a una quaratina di chilometri a sud di Bari; dal capoluogo pugliese per raggiungere Putignano è sufficiente seguire la statale 100 e 172