La festa di Halloween a Triora, il paese delle streghe

Informazioni utili, date e orari per visitare la Sagra

Calendario delle aperture

Ottobre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Caratteristico al punto da essere insignito del riconoscimento Borghi più belli d’Italia e bandiera arancione TCI, Triora si ammanta di mistero per festeggiare la notte di Halloween; cosìil bel comune in provincia di Imperia ospita ilGrandi e piccini trasvestiti con i più tenebrosi costumi si potranno divertire tra giochi mostruosi, mercatini stracolmi di mercanzia magica, danze, filastrocche, riti propiziatori, laboratori e leccornie da gustare nei tanti punti ristoro, tra frittelle, rostelle e frisciöi.Due giorni intensi ricchi di attività che si aprono mercoledì 31 con la(dalle 10.30); si continua così tra laboratori di ogni tipo, daal, dedicato alle proprietà magiche dell’incenso, fino alallestito nel centro storico (alle 20.30) con musica che accompagna l’antichissima pratica di magia analogica. Spazio a laboratori e tanto intrattenimento per i bambini anche giovedì 1 novembre!: Triora Samhain 2018 Halloween: Triora ( Imperia : dal 31 ottobre al 1 novembre 2018: dalle 10.30: ingresso libero: festa di halloween: sul sito del comune : siamo a circa 60 chilometri da Imperia, nell’entroterra ligure; dal capoluogo è sufficiente seguire la A10 e provinciale 548Scopri tutti gli eventi della Liguria