Cinecittà World: a Roma il parco divertimenti dedicato al cinema

Informazioni utili per la visita al Cinecittà World

Cinecittà World è il più grande parco a tema italiano dedicatoCostruito nel comprensorio di Castel Romano ( Roma ), sull’area di 300.000 m² dove negli anni’60 Dino De Laurentiis costruì i suoi celebri studios, Cinecittà World è stato inaugurato nel 2014 con scenografie, set e allestimenti che creano una perfetta cornice da parco divertimenti.Oggi ad attendere il pubblico, accolto da un imponente ingresso con tanto di tappeto rosso fatto di pellicola e fotogrammi (con il, simbolo del grande film Cabiria), ci sono le montagne russe che sfiorano l’acqua di un lago: si chiamaed è il roller coaster che detiene il, ben 10, e raggiunge la velocità di 90 km/h.Da Cinecittà Street, la strada newyorchese degli anni '20, set di, ci si può spostare per divertirsi con le attrazioni adatte a tutti, grandi e bambini. Si può infatti scegliere di salire sulla– allestita sulla schiena di un elefante – che raggiunge l'altezza di 60 metri, oppure imbarcarsi per partecipare alla battaglia di, per affrontare due grandi discese sull'acqua a70 km/h con un super splash finale.In totale sono, delle quali 10 assolutamente nuove in questo 2017. Qualche esempio? L'immersione nel mondo del cinema con, mostra di sculture, statue e pezzi unici dei film che hanno fatto la storia Cinecittà, o ancora un viaggio nel futuro sul set di realtà virtuale de ““. Chi precerisce il passato, invece, può tornare nell'antica Roma sul set originale del film “Ben Hur” e partecipare alla, oppure andare nel Far West per affrontare gli scheletri de, gli autoscontri delo il set dellaIl parco è suddiviso in(Cinecittà World, Rma, Spaceland, Far West, Adventure Land e Sognolabio) e permette di scegliere cià che più vi appassiona: tra la velocità del nuovo, dove verificare le proprie abilità di pilota su un circuito di Hoverkart e il, anche i più piccoli possono trovare la propria dimensione nelcon la Bagnabattaglia, il Salterello, le pedalate di Bici Volanti, e il su e giù della Torremagò.Ancora: la piazza, con le sue, o gliche si alternano durante la giornata: si inizia al mattino con il Welcome Show per poi passare al Far West Show, Inferno, fino al Goodbye Show, non prima di avere assistito ai Trucchi da Paura, al Magic Show e al Gangs of Musical: la giornata si preannuncia davvero piena di emozioni.Nel parco non mancano ovviamente i negozi di souvenir e i(American Bar, il Caffè di Cinecittà, il ristorante Charleston, “Roma – Pasta & Fast Food” e il Saloon) per garantire a tutti la scelta più gradita.Via di Castel Romano 200, S.S. 148 Pontina, Roma.Cinecittà World apre l'ultimo weekend di marzo e chiude il 1°novembre.Gli orari cambiano a seconda delle giornate (feriali/fine settimana) e dei mesi, e si va dalle 11-18 in bassa stagione fino alle 11-23 in alta stagione.adulti 24 euro, ridotti 19 euro (da 1 metro a 10 anni), abbonamenti 39 euro. Gratis per i bambini sotto 1 metri di altezza.sulla S.S. 148 Pontina in auto prendere l'uscita "Castel Romano". Da nord sul Grande Raccordo Anulare prendere l'uscita 26 "Pontina".Esiste anche un servizio navetta dal centro di Roma (acquistabile online a 10 euro / a bordo a 12 euro). La navetta parte dal parcheggio degli autobus di Viale Luigi Einaudi, vicino alla Stazione Termini.Maggiori informazioni sul sito ufficiale