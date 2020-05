I siti archeologici della Sicilia, l'elenco dei principali da visitare

Area Archeologica di Tindari

Parco Archeologico Naxos e Taormina

Area Archeologica di Santa Venera al Pozzo

Parco Archeologico della Neapolis di Siracusa

Necropoli Rupestre di Pantalica

Parco Archeologico di Cava d’Ispica e Parco della Forza





Non è un caso che qui si trovino ben, su un totale di 55 ad oggi riconosciuti nel nostro Paese, che, lo ricordiamo, è quello che ne conta di più, e che tra questi ben 3 siano tra i, da vedere almeno una volta nella vita.Stiamo parlando di quel piccolo triangolo di terra incastonato nel cuore più blu del Mare Mediterraneo, di quel puntino strategico che è stato, e continua imperterrito ad essere, un crocevia di popolazioni, culture, tradizioni, religioni che si sovrappongono, strato dopo strato, secolo dopo secolo, per scolpire una delle regioni più affascinanti del mondo intero: Sua Maestà la, un melting pot naturale sempre in fermento, come se un barman divino avesse messo nello shaker ingredienti apparentemente incompatibili tra di loro e ne avesse tirato fuori un cocktail straordinario, da sorseggiare davanti a un tramonto d’artista, uno di quelli che da queste parti non sono poi così rari.Per questo vogliamo con questa piccola guida presentarvi l’elenco dei, quelli che non potete fare a meno di visitare, non solo se siete appassionati di reperti greci e romani, di rovine antiche e intramontabili o di testimonianze , preistoriche, ma anche se siete tra coloro che ai musei di solito si annoiano; quello che stiamo per presentarvi, infatti, non può essere contenuto nelle sale espositive di una qualche struttura, ma testimonia l’Archè dell’Uomo, la sua origine più lontana, e ci regala le immagini di quei periodi storici che hanno contribuito a fare di noi quello che siamo.Ci muoveremo su una sorta diche ci vedrà toccare tutti i tre vertici e tutte le province dell’isola, lungo un percorso che parte dalla provincia di, scende lungo la costa orientale, risale lungo la parte della Trinacria che volta il suo sguardo verso l’Africa e termina a nord, nella zona diFondata nel 396 a.C. da Dionisio I, il celeberrimo tiranno diche fu uno dei condottieri più valenti durante le Guerre Puniche,, l’antica, attualmente ricadente nel comune di, in provincia di Messina, è stata una delle colonie greche più importanti, rimaneggiata pesantemente durante il periodo Romano e definitivamente distrutta dagli Arabi.Gli scavi dell’, cominciati nel 1838 e terminati, dopo un lungo periodo di sospensione, nel 1998, hanno portato alla luce importanti, come mosaici, sculture e i resti delle antiche mura che difendevano la città, tra le meglio conservate di tutta la Sicilia. Il fiore all’occhiello di tutta l’area archeologica è, però, il, anch’esso “rivisitato” dai Romani, che aggiunsero un portico e trasformarono l’orchestra in arena, che si propone, tra l’altro, con una magnifica vista sul Mar Tirreno e sullee attualmente ospita un importante festival teatrale estivo, il. Impossibile, infine, parlare di Tindari senza fare un accenno al, una delle più importanti mete di, che si erge imponente su una collina e domina i Laghi di Marinello sottostanti incastonati nelle bianche lingue di sabbia che si allungano nel mare turchese.Restiamo in provincia di Messina per visitare prima i superbi resti archeologici di quella che è stata la prima colonia greca in Sicilia fondata nel 734 a.C. dagli Eubei di Calcide, ovvero, fiorente città marittima dell’età più arcaica della dominazione greca sul Mediterraneo, rasa al suolo nel 403 a.C. dallo stesso tiranno di Siracusa Dionisio I che abbiamo incontrato nel paragrafo precedente, e poi quelli di, la gloriosa colonia che i superstiti di Naxos fondarono nel 357 a.C.Partendo dalla prima è d’obbligo sottolineare che ci troviamo in una delle più incantevoli, con le sue lunghe spiagge bianche, il suo mare turchese e i suoi panorami straordinari sul Mar Jonio che si apre ad Oriente, prima di visitare lo stupefacente, ubicato nella parte più meridionale della baia su cui affaccia la bella cittadina di, particolarmente suggestivo e interessante per gli appassionati perché èdella Magna Grecia, visto che, come abbiamo già accennato, Naxos non ebbe il tempo di affacciarsi all’epoca ellenistica né tantomeno di subire le influenze romane perché fu rasa al suolo prima che questo potesse capitare.Il trionfo dell’età ellenistica e del periodo Romano lo possiamo ammirare, invece, a, la suggestiva cittadina ubicata a pochi chilometri dalla più antica progenitrice e abbarbicata a 200 metri sul Monte Tauro, che con il suo imponente Teatro Greco-Romano , detto anche Teatro Antico, la cui edificazione, avvenuta intorno al III secolo a.C. rappresenta una delle opere ingegneristiche più all’avanguardia di tutta la Magna Grecia. Ci scusiamo se ci dilunghiamo ancora un attimo, ma non possiamo non segnalarvi di approfittare dei magnifici luoghi in cui ci troviamo per dare un’occhiata alla splendida, l’isolotto che affiora indisturbato nelle acque turchesi del golfo antistante la città, e a, quella che potremmo definire, affascinante agglomerato di case, uno dei, incastonato tra cielo, terra e mare.Scendiamo verso sud costeggiando ‘A Muntagna - l’Etna - e ci fermiamo nellain provincia di, cuore di uno dei percorsi enogastronomici più esaltanti di tutta la regione, ovverosia la, nonché area archeologica di notevole interesse.Nell’ambito dell’ampio, numerose e continue sono le testimonianze che vengono alla luce nell’, situata nel comune di Aci Catena Qui risulta esserci la sorgiva di un’acqua di origine vulcanica considerata fin dai tempi più antichi molto curativa, che alimenta uno degli storici, ovvero le(purtroppo attualmente chiuse per motivi economici), dove è possibile ammirare, perfettamente inseriti nella struttura paesaggistica di pregio che la valle conserva, i resti di un superboe ciò che resta di un, successivamente trasformato in zona di produzione di vasellame e arricchito dall’edificazione della piccola chiesetta dedicata, per l’appunto, a Santa Venera, patrona amatissima diProseguiamo il nostro viaggio verso il vertice più meridionale della Trinacria e ci fermiamo a, dove, poco dopo l’ingresso della città moderna, si estende: il, custode di preziosi tesori artistici e storici, talmente rari ed importanti che la città stessa è stata riconosciuta tra iIl, uno dei più importanti del mondo tardo-greco, l’, secondo per dimensioni solo all’Arena di Verona, le spettacolari, tetri antri scavati nella roccia, tra i quali il più rinomato è sicuramente l’Orecchio di Dionisio, grotta artificiale dall’acustica particolare, che venivano in passato utilizzati per imprigionare gli schiavi, e l’l’imponente monumento celebrativo dedicato a Giove Eleutherios, sono solo i monumenti più spettacolari di quello che a tutti gli effetti possiamo annoverare tra i più suggestivi musei a cielo aperto che il nostro Belpaese annovera, testimonianza del glorioso passato della città, una delle indiscusse protagoniste della Magna Grecia, come tramandato dallo stesso Cicerone. Rimarrete incantati, fidatevi.Ubicata a poco più di 40 chilometri da Siracusa si trova la, insignita anch’essa, insieme alla bella città jonica, del titolo di, per la sua significativa importanza archeologica e paesaggistica.In uno scenario naturalistico intatto e incontaminato, incastonato sulle pendici dei Monti Iblei e immerso, tra anemoni, orchidee e platani, nella pace della, si trova, infatti, uno spettacolo che definire sorprendente è poco: più di 5000 tombe, risalenti all’Età del Bronzo, scavate nelle pareti rocciose che si gettano a picco sulla valle. Si tratta della più grande necropoli preistorica presente in Europa, situata tra i due piccoli comuni montani di, e racconta la vita di quelle popolazioni che qui si stabilirono tra il XIII e il VII per sfuggire all’arrivo assai violento dei Siculi e degli Italici.L’impatto visivo è davvero mozzafiato quando si arriva davanti alle pareti rocciose traforate come fossero antichi ricami, a foggia, quasi, di un gigantesco alveare scolpito nel tempo; di pari intensità l’emozione che si raccoglie quando si arriva al centro dell’altopiano, dove ancora si possono ammirare i, il Palazzo del Principe, edificio megalitico, di sapore miceneo, composto da blocchi di pietra, o da quello che ne resta, di forma poligonale, talmente enormi che non si può fare a meno di chiedersi come abbiano fatto ad arrivare fin lassù. Davvero sorprendente!Continuiamo il nostro viaggio verso sud e cambiamo provincia, entrando in quella di, senza variare, però, la preziosa unicità del luogo che visitiamo.Siamo in Val di, territorio che ospita le città più rappresentative del, caratteristica che ha fatto sì che l’intero sito fosse anch’esso inserito nel, a testimonianza di quanto abbiamo affermato nella nostra introduzione, ossia che la Sicilia è un inesauribile scrigno di preziosi tesori.Concentriamoci, però, sull’oggetto del nostro articolo, ossia completare l', puntando la nostra attenzione sull', ubicata nell'omonima valle fluviale che scava l'altopiano ibleo tra due piccoli gioielli urbani dell’isola,, celebre anche per il cioccolato granuloso e friabile che ha ottenuto la denominazione IGP per la sua bontà - se vi trovate da queste parti in dicembre approfittatene perché proprio nel centro storico si svolge, uno deglipiù golosi di tutto l’anno - e