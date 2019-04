Itinerario sulla Strada del Vino dell'Etna

Il vino: l’Etna DOC

I piatti e i prodotti tipici dell’Etna

Gli eventi del nostro itinerario

Festa del Cioccolato di Piedimonte Etneo (febbraio)

di Piedimonte Etneo (febbraio) La Diavolata di Adrano (marzo/aprile)

di Adrano (marzo/aprile) Sagra della ciliegia e l’Infiorata di Sant’Alfio (giugno)

di Sant’Alfio (giugno) Festa della Birra di Sant’Alfio (luglio)

di Sant’Alfio (luglio) Festa Medievale di Randazzo (luglio)

di Randazzo (luglio) Notte Bianca dello Sport di Santa Venerina (agosto)

di Santa Venerina (agosto) ViniMilo di Milo (agosto/settembre)

di Milo (agosto/settembre) EnoEtna di Santa Venerina (settembre)

di Santa Venerina (settembre) Festa dell’Etna di Linguaglossa (settembre)

di Linguaglossa (settembre) Sagra del Pistacchio di Bronte (settembre/ottobre)

di Bronte (settembre/ottobre) Ottobrata Zafferanese di Zafferana Etnea (ottobre)

di Zafferana Etnea (ottobre) Sagra del Tirrimulluri e della Nuvoletta di Randazzo (dicembre)

Il percorso: da Santa Venerina a Piedimonte

Continua l'itinerario: da Piedimonte ad Adrano

Il nostro tour in sintesi

. Viene chiamato così dagli abitanti che rispettosamente abitano ai suoi piedi: è l’, il vulcano più alto d’Europa anche se la sua altezza varia a seconda delle eruzioni che modificano in continuazione la sommità e il territorio circostante.Patrimonio Mondiale Unesco non a caso, vista la particolare e inquietante bellezza che offre ai visitatori: borghi di pietra lavica e case color pastello costeggiano le sue pendici, quasi a sfidare la prossima eruzione, mirabili muretti a secco neri che circondano i vigneti che si rincorrono sulle pendici della pericolosa montagna e una terra scura, fertile, dall’odore intenso e persistente.Questo è lo scenario lungo il quale si snoda la, che, con i suoi storici vitigni ad alberello, accompagna il visitatore alla scoperta di sapori autentici e forti, profumi inebrianti e colori vivi. Indimenticabili.Lainteressa i territori di ben 20 comuni in provincia di Catania , in un saliscendi che parte da 400 metri sul livello del mare e supera, in alcuni tratti, i 1000 metri, altezze uniche al mondo per la coltivazione della delicata vite, ma qui possibili per il sole caldo che bacia con furore, per quasi tutto l’anno, le pendici de “A Muntagna”.Pronti? Seguiteci in questo, che potrete fare in macchina, in moto, in mountain bike o con la vecchia Ferrovia Circumetnea , l’antico trenino guidato da una motrice a scartamento ridotto che si arrampica indomita da più di 120 anni lungo le aspre salite dell’Etna ed offre uno specifico Tour sul Treno dei VIni dell'Etna Anche i vini che qui si producono, prevalentemente con uve autoctone, hanno la personalità forte e carismatica di quella terra nera e coraggiosa, ricca di minerali, in cui i vitigni affondano le radici: l’e l’, con minimo il 60-80% di, antichissimo vitigno a bacca bianca, l’, l’e l’con minimo l’80% die il restante 20% di, e l’, con minimo il 60% diDal sapore intenso e fruttato, con note di zagare, i due bianchi sono perfetti per accompagnare i succulenti piatti di pesce tipici di queste parti, mentre i rossi, dal caldo color rubino/mattone, si accompagnano ai piatti di carne più tipici della montagna e i formaggi più robusti. Decisamente versatile il rosato, che si rivela perfetto per i numerosi piatti “mari e monti”, i formaggi delicati e per i dolci.Raro e prezioso è, invece, lo spumante, dal perlage raffinato e persistenti note di ginestra, perfetto come aperitivo e per accompagnare crostacei e molluschi.Per quanto descritto fin qui, scommettiamo che non vi stupite troppo se vi raccontiamo che anche la tradizione culinaria di questa zona propone quella ricchezza di gusto e quella intenstà di sapore che questa terra lavica riesce a conferire a ogni frutto che nutre. A ciò bisogna aggiungere la storia che caratterizza la Sicilia , da sempre terra di conquista e spartiacque geografico e culturale tra Europa, Africa e Asia, che ha contribuito a dar vita a specialità gastronomiche assolutamente caratteristiche e uniche, introvabili da altre parti.Tra i primi piatti impossibile non assaggiare la, con melanzane e ricotta salata, gli, con finocchietto selvatico, e le; per i secondi piatti ci accontentiamo di unao di un tagliere dio di un vassoio di, anche se il mar Jonio ci guarda da, non troppo, lontano e ci propone anche una grande scelta diUn capitolo a parte meriterebbe di essere dedicato alla produzione dolciaria, in grado di soddisfare anche i palati più esigenti: partendo da qualcosa di universale, come i, lee le, arriviamo a presentare Sua Maestà il,ingrediente principali di moltissimi dolci della tradizione, anche lui figlio delle impetuose colate laviche dell’Etna.Il Pistacchio di Bronte ci dà l’occasione di presentare anche i numerosiche crescono rigogliosi sui fianchi del vulcano: i, il, le, le, le, la, l’ildelle pendici occidentali, l’, lae ladelle pendici orientali.Sinceramente potremmo andare avanti ancora per un bel po’, ma ci manca il tempo perché è ormai ora di partire; portate con voi quel tanto di curiosità che serve per scoprire per conto vostro le mille altre specialità che conquisteranno senza dubbio le vostre papille gustative e il vostro cuore.Partiamo da Santa Venerina , cittadina che dista circa 25 km da Catania e si trova tra i territori di, una delle più importanti mete termali della Sicilia , e dell’antica, dove potrete vedere i resti della piccolae il, che conserva strumenti e attrezzi della tradizione contadina siciliana.Continuiamo ad arrampicarci sul fianco orientale del vulcano, dirigendoci verso Zafferana Etnea , nota per la produzione di unche si è guadagnato la Denominazione di Origine Protetta; qui è obbligatorio andare a vedere, un leccio immenso, con più di 7 secoli sulle radici, che vi toglierà il fiato, e l’, edificato in segno di devozione quando nel 1782 un fiume di lava minacciò il paese.Saliamo ancora un po’ e arriviamo a, località turistica molto frequentata dai che è alla ricerca di fresco, quiete e panorami suggestivi; dalla, infatti, è possibile lasciare che gli occhi accarezzino le coste joniche, fino a quelle calabresi, e il paesaggio unico che c’è da queste parti; un’occhiata finale alla, edificata nel ‘600, prima di fermarci per una degustazione veloce, giusto per scaldare le papille gustative, nella. Giusto un assaggio.Torniamo, ora, leggermente verso il mare e scendiamo il fianco de "A Muntagna" in direzione, borgo ubicato a soli 20/30 minuti da rinomate località di mare della Sicilia , come i Giardini Naxos , tanto per fare un esempio illustre. In un paesaggio costellato di noccioli e colorate case padronali incontriamo, l'incredibile, sotto la chioma del quale, una leggenda narra, trovarono riparo ben 100 cavalieri della Regina Giovanna d’Aragona.L’ultima tappa della prima parte del nostro tour la spendiamo a Piedimonte Etneo ; a circa metà strada incontriamo la, una delle più pure e cristalline di tutta la regione. Arrivati a destinazione, infine, ci concediamo una passeggiata nel piccolo ma suggestivo borgo, che offre esempi di architettura religiosa di una certa qualità, finché non arriva il momento della pausa pranzo, da fare senza dubbio nel, dove potrete assaggiare i piatti della tradizione etnea cullati dall’eleganza fuori tempo della location.Ripartiamo, dopo aver imagazzinatoi la quantità di calorie necessarie per affrontare la seconda parte del viaggio, e andiamo a Linguaglossa , una delle poche mete sciistiche della Sicilia , da cui partono i quattro impianti di risalita che in inverno portano alle piste da sci con vitsta mare.Bella lain pietra lavica, ubicata nella piazza principale, che ospita numerose e preziose tele ottocentesce, e altrettanto suggestiva una passeggiata per il centro storico mentre "A Muntagna" ci sovrasta in tutta la sua imponenza.Saliamo ora versouno dei più bei borghi della Sicilia già abitato dai greci nel V secolo a.C. Imperdibile la visita all’imponente, da cui il borgo ha preso il nome, e alla, la torretta di avvistamento recentemente restaurata, che rappresenta uno dei simboli della cittadina.Siamo quasi arrivati alla fine del nostro itinerario. Continuiamo a costeggiare il nostro amico vulcano con la giusta dose di entusasmo; ci fermiamo a Randazzo , splendido borgo medievale ubicato sul versante settentrionale dell’Etna, affacciato sullaPregevoli i resti dell’, di cui oggi rimangono una torre e quattro porte, e di particolare interesse risulta essere una visita alche ospita una collezione ornitologica di rara bellezza.Dedichiamoci ora all’ultima tappa del nostro tour, che, vi avvertiamo subito, si rivelerà particolarmente amata dai vostri palati. Partiamo in direzione di Adrano , ridente borgo ubicate alle falde meridionali dell’Etna, non senza fermarci prima, per una superba e calorica merenda, presso il, nel ridente borgo di Bronte , patria del miglior pistacchio nazionale e imperdibile tappa per, vero patrimonio internazionale.Ad Adrano, invece, ci dedichiamo all’ultima visita artistico-storica di questo bel viaggio: ilrisalente all’XI secolo ed edificato per difendere Catania dagli attacchi dei Saraceni, una degli esempi più interessanti di architettura medievale in Sicilia, come anche l'iconicoSi è fatto tardi ed è ora di cena, giusto? Un ultimo sforzo per coprire gli ultimi 4 chilometri circa e arrivare alladi Biancavilla dove potrete affogare le emozioni della giornata in un bel tagliere di formaggi locali, accompagnati da un buon numero di calici di Etna Rosso o Bianco DOC, il vino-gioiello di questa magica montagna ancora viva.: Santa Venerina - Zafferana Etnea- Milo - Sant’Alfio - Piedimonte Etneo - Linguaglossa - Castiglione di Sicilia - Randazzo - Adrano - Biancavilla: 84 km: Chiesa di Santo Stefano (Santa Venerina), Altarino Madonne della Provvidenza (Zafferana Etnea), Piazza Belvedere e Chiesa di Santa Maria del Monte Carmelo (Milo), Chiesa Madre (Linguaglossa), Castello di Lauria e Torre del Cannizzo (Castiglione di Sicilia), Resti Cinta Muraria (Randazzo): funghi di Nicolosi, il miele di Zafferana Etnea, le salsicce di Linguaglossa, le fragole di Maletto, le insalate di Adrano, la pagnotta di Dittaino, l’olio extra-vergine del Monte Etna, il ficodindia, l’arancia rossa, la mela gelato cola e la ciliegia, il pistacchio di Bronte Azienda Agricola Barone di Villagrande (Milo), Ristorante Talè (Piedimonte Etneo), Pasticceria Artigianale Vincente Delicacies (Bronte), Tenuta Masseria Setteporte (Biancavilla): Museo del Palmento (Santa Venerina), “do Pantanu” - Il leccio secolare (Zafferana Etnea), Castagno dei Cento Cavalli (Sant’Alfio), Sorgente di Presa (Piedimonte), Museo Civico di Scienza Naturali (Randazzo)Qui trovate il sito ufficiale della Strada del vino dell'Etna.