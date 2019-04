Tour sul Treno dei Vini dell'Etna

Programma

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La tradizione enologica della Sicilia verrà valorizzata grazie a un mezzo di trasporto davvero speciale: è ricominciata sabato 11 aprile 2019 la stagione del, che propone, a chi sale a bordo, uno spettacolare e invitante tour alle pendici del vulcano.Non si tratterà di un treno qualunque, ma dell'Aln 56, unappartenente alla, grazie al quale chi lo vorrà avrà l'opportunità di percorrere le pendici dell'Etna da una prospettiva diversa.E non è finita qui, perché dopo essere scesi dal treno gli appassionati di vino potranno percorrere leper andare alla scoperta delledella regione.Il treno, che parte(con alcune pause estive, le cui date sono verificabili nello specchietto riepilogativo in fondo alla pagina), percorre questi luoghi da, e ovviamente proporrà un andamento lento: insomma, si viaggerà e si procederà al ritmo della "muntagna", così da avere l'occasione di ammirare con tutta calmadi questo angolo di Sicilia, che in alternativa si può visitare anche con mezzi propri percorrendo la Strada dei Vini dell'Etna , un itinerario attraverso le campagne a vocazione vitivinicola del territorio.Il programma prevede la partenza alle 9:15 dalla stazione FCE di Riposto o alle 9:38 dalla stazione FCE di Piedimonte Etneo.(arrivo alle 10:24) si scende dal treno e si procede con la visita guidata e una degustazione presso una cantina che aderisce all'iniziativa (ore 11)Dalle 13 si ha a disposizione tempo libero e alle 15 è in programma una nuova visita guidata con degustazione presso un'altra cantina del circuito.Il rientro è previsto alle 18, quando si arriva a Piedimonte Etneo.Il biglietto del tour costa 80 euro per gli adulti. Ricordiamo che è obbligatoria la prenotazione entro le 12 del giorno precedente.Treno dei Vini dell'Etnapartenza da Riposto o da Piedimonte Etneo (Catania).11-13-27 aprile;2-4-9-11-16-18-23-25-30 maggio 2019;1-6-8-13-15-20-22-27 giugno 2019;4-11-18 luglio 2019;5-7-12-14-19-21-26-28 settembre 2019;3-5-10-12-17-19-24-26-31 ottobre 2019.partenza alle 9:15 da Riposto e alle 9:38 da Piedimonte Etneo, rientro alle 18.adulti 80 euro;bambini 10 euro.Sconto del 10% per i residenti in Sicilia.vedi dettagli nel testo.Le corse si svolgono indicativamente il giovedì e il sabato a partire dall'11 aprile 2019 secondo il calendario riportato qui sopra.Per maggiori informazioni e prenotazioni visitate la pagina ufficiale o la pagina Facebook dedicata.