La Sagra del Pistacchio di Bronte

La, dale dal, è dedicata proprio a lui, all’oro verde ricercato per il suo sapore aromatico, talmente gradevole da essere usato nei dolci come nei condimenti.intendiamoci, ma una varietà particolare, certificata da una Dop, che cresce qui a Bronte . Furono gli arabi a scoprire che sul territorio del comune etneo la pianta su cui effettuare l'innesto germogliava spontaneamente e a distanza di secoli la coltivazione sui difficili terreni lavici brontesi continua come anche la raccolta,, uno ad uno – a cocciu a cocciu come si dice in dialetto –, tenendosi in equilibrio fra i massi di lava nera. Oggi, con oltre tremila ettari di coltura, quella di Bronte rappresenta l'area di coltivazione principale di tutta la Sicilia A questo prodotto della terra, che vanta citazioni illustri da Avicenna che nel suo Canone della medicina lo prescriveva contro le malattie del fegato e lo definiva afrodisiaco ad Alexandre Dumas padre che ne consigliava l'uso ne Il grande dizionario della cucina, è dedicata una rassegna unica che lo celebra in ogni suo aspetto. Girando tra gli stand allestiti per la sagra, potrete assaporarlo in tutte le sue “salse”:, pasta fresca fatta in casa realizzata con la farina di pistacchio,e naturalmente i dolci. C’è il, la crema pistacchiella, larealizzata con pan di spagna a volte farcita con uno strato di cioccolata o di nutella, le paste di pistacchio e la, il tradizionale dolce brontese. Durante tutta la manifestazione, mostre, convegni e spettacoli animeranno le strade di Bronte per la gioia del palato ma anche degli occhi.Expo del Pistacchio DOP – XXIX sagra del pistacchio di Bronte: Bronte (Catania): dal 28 al 30 settembre e dal 5 al 7 ottobre 2018: non disponibili: ingresso gratuito: Sagra gastronomica: sulla pagina facebook della manifestazione e sul sito del comune : La cittadina di Bronte si trova a circa 50 chilometri a nord di Catania. Chi viaggia in auto può seguire la superstrada 121 per Paternò da Catania, oppure la 120 da Messina, in entrambi in casi si segue poi la statale 284. Un modo davvero originale per raggiungere Bronte è rappresentato dalla FerroviaCircumEtnea.