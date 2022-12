I Presepi di Bronte in Sicilia

Informazioni, date, orari e prezzi per visitare i Presepi di Bronte

Calendario delle aperture

costituiscono uno dei tratti distintivi della località siciliana. L'esposizione permanente è aperta al pubblicoe promette forti emozioni sia per i cittadini che per i turisti pronti a immergersi nelle tradizioni di un luogo ricco di storia e suggestione.Nella sede diè possibile dare un'occhiata a oltreprovenienti da ogni angolo del mondo, ognuno dei quali nasconde un fascino inconfondibile e sempre differente. L'obiettivo principale è quello di mettere in evidenza i principi dell'uguaglianza e della fraternità, estendendoli a livello globale.L'evento è promosso e organizzato dalla Fondazione Fraternità dei Popoli, che ogni anno rinnova questo interessante appuntamento con la cultura siciliana e non solo.La varietà diin esposizione aè davvero molto ampia: si va dai modelli in cioccolato a quelli di cotone, dalla tipica cartapesta pugliese al corallo. Un grande spazio è riservato anche ai più grandi artigiani di Sicilia, nel solco di una tradizione che non si disperde col passare dei decenni.Ti piacciono i presepi? Leggi il nostro articolo suivia Cardinale De Luca n°49, Bronte (Catania).dal 27 novembre 2022 all'8 gennaio 2023.la mostra è aperta dalle 9 alle 13 e 16-20.Per i gruppi è necessario prenotare al tel. 389 1618898.L'esposizione museale si può visitare tutti i giorni dell'anno previa prenotazione.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata e sul sito ufficiale ingresso 3,50 euro a persona.Per i gruppi sopra le 20 persone: ingresso 3 euro.è possibile arrivare all'esposizione da Catania, entrando a Bronte e superando la rotatoria per raggiungere via Cardinale De Luca, o da Fiumefreddo - Maletto, attraversando via Messina, via Madonna del Riparo e piazza Castiglione prima di arrivare a destinazione.