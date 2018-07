Vacanze per genitori single con bambini: idee viaggi

Viaggi organizzati o vacanze fai da te per single con bambini?

Small family? Family hotel grazie!

Mini Crociera per genitori single con figli

Disneyland Paris per mamma o papà separati con i bambini

Terme per mamme sole con i ragazzi

Capitali a portata di bambini e genitori soli

C’è chi li chiama(Genitori single) e chi, chi viaggiae chi ha deciso di partire per un’avventurai…Viaggiare da soli con dei bambini non è facile,, tanto entusiasmo ma soprattutto. Non esistono però solo i pacchetti vacanza preconfezionati, per i genitori soli ci sono tantissime possibilità di trovare delle vacanze personalizzate.Ogni famiglia ha la sua storia e merita il suo viaggio!Che siate a caccia di ispirazione per uno non abbiate idea di come organizzare unae in compagnia dei vostri figli in questo articolo potrete trovare qualche consiglio, mete possibili e a misura di bambino e indicazioni pratiche proposte dagli esperti dei, per decidere se è meglio un, unao a, unao alleSiete a caccia di un hotel perche sia comodo per il prezzo, i servizi e magari l’animazione dei ragazzi? Daldialdiin Trentino Alto Adige, dall’diin provincia dial, die ne sono tantissimi. Info su:Cercate un? Perché no, ancora meglio se c’è lae la: c’è ladi, in provincia di, sul Golfo Paradiso con l’azienda biologica che offre laboratori in fattoria,, oppure c’è la, non lontano da Roma, un casale con piscina che offre il maneggio e le passeggiate vicino al Lago di Bracciano . Info su: agriturismo.it Bastano pochi giorni per staccare la spina. Basta partire in crociera con i propri figli e lasciare a terra tutte le preoccupazioni!organizzache risultano pratiche e davvero economiche. Si può andare daa Barcellona, Palma de Maiorca o fino a Lanzarote, da Bari a Corfù e poi risalire lungo lo stivale fino ao Savona, oppure a Dubrovnik e poi a, daa Barcellona e Marsiglia.Di proposte ce be sono tante e sono anche a buon prezzo per esempio un adulto e bambino per una crociera di 3 giorni da Savona a Barcellona si paga a partire da 238€. Info: costacrociere.it I sogni sono desideri…ma Disneyland Paris è un sogno possibile sempre attento alle famiglie, anche a quelle con genitori single e small family! Ecco perché esistono spesso pacchetti e sconti per famiglie conA seconda delle stagioni le offerte possono partire da circae includono il pernottamento, la colazione e mezza pensione e l’ingresso ai parchi e alle attrazioni Disneyland Paris per 3 giorni! Info e prezzi su: Sito ufficiale Mamma ha bisogno di un massaggio mentre i bambini sono in piscina con gli animatori? Un’altra opzione possono essere gli, strutture che da nord a sud, consentono ai genitori (soprattutto le mamme) di rilassarsi al massimo e ai bambini di divertirsi e giocare con l’acqua. Divertente da visitare anche solo in una giornata è l’di Milano con pacchetti famiglia scontati che include l’ingresso agli scivoli d’acqua e alla Spa senza limiti di tempo.Dolomiti, favole e leggende è il pacchetto pensato dala Nova Levante in, che unisce al mondo Spa anche passeggiate e racconti sulla Natura. All’, non lontano dainvece via ai massaggi all’olio di cioccolato con manicure per le bambine e styling dei capelli per i bambini, mentre i genitori single possono rilassarsi tra saune, piscine e trattamenti.L’Europa chiama e sono tante le capitali a misura di bambino che sono facili da raggiungere, comode da girare a piedi o col passeggino, divertenti perché offrono musei per ragazzi e servizi a misura di bambino. Qualche esempio?, la capitale del Belgio, un paese devoto alle patatine fritte e al cioccolato che piace tanto ai bambini offre anche tanti: dal, che organizza colazioni, workshop per disegnare e passeggiate in città a caccia dei murales ( www.cbbd.be ), fino all’imponente Atomium , simbolo futuristico della città costruito per l’Expo nel 1958, che in una delle sue grandi sfere ospita uno spazio interattivo completamente dedicato ai bambini.E poi c’è anche, nella verde e allegra Irlanda , dove i bambini possono cimentarsi nei campus con l’inglese e mamme e papà single possono rilassarsi assaggiando un bel bicchiere di Guinness. La città si gira volentieri a piedi o in bicicletta e offre parchi ideali per pic-nic e piccoli musei, percorsi dedicati alle leggende irlandesi e corsi di ballo divertenti! Altre info sul sito ufficiale del turismo irlandese.