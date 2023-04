Dove andare a Pasquetta con i bambini, ecco cosa fare

In Emilia-Romagna dentro a un grande labirinto

Il(quest'anno 10 aprile 2023) è un giorno ideale per unacon tutta la famiglia in Italia. Laè un’occasione di vacanza per buttarsi in nuove avventure divertenti, a caccia di escursioni e visite animate, ma anche di laboratori e pranzi golosi, magari sulle rive del lago o in alta quota.Cosa si può fare? Il Turista ha selezionato per voidello Stivale dovein mete adatte ai bambini, passando per. Non resta che organizzarsi e scegliere l’itinerario più congeniale fra giardini, laghi, castelli e...persino un vulcano.L’Italia è disseminata di giardini storici e affascinanti, luoghi antichi o moderni, votati alla botanica o all’arte, perfetti da visitare nella giornata di Pasquetta con i bambini, quando la primavera li arricchisce di fiori colorati e verdi germogli.Fra tutti c’è forse il più originale, il, il parco culturale di, in provincia di Parma, considerato il più grande del mondo costruito con le, che ospita le incredibili opere della collezione di Franco Maria Ricci. Nei giorni di Pasqua e Pasquetta, il labirinto dedica una giornata d’eventi alle famiglie: è lanel labirinto.Non è Pasquetta senza picnic. Ma quali sono i migliori posti per fare una bella gita in famiglia, magari con un’area attrezzata che permetta a mamme e papà di organizzarsi senza troppo stress?Per chi resta aconsigliamo il grande polmone verde, il, dove con cestino e coperte si può cercare il proprio angolino per distendersi e giocare in libertà e poi esiste un’area feste che si può riservare, dove si trova un camino per cucina alla brace, acqua potabile e servizi igienici.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale In provincia di, invece, si può raggiungere: sulci sono tanti lidi e spiagge libere, attrezzate per accogliere le famiglie che vogliono distendersi sul prato al sole o sedere e pranzare sui tavoli di legno sulle rive del lago. Per i più coraggiosi ci sono anche le, comode per chi vuole fare il primo tuffo della bella stagione.Per approfondimenti rimandiamo alla lettura del nostro articolo sullePasquetta è bella sulle rive delcon scenari suggestivi e percorsi ideali per le famiglie con bambini. C’è anche un luogo davvero incantato che farà sognare ad occhi aperti i più piccoli, è, in provincia di Novara, che organizza eventi e attività originali per visitare le sue stanze divertendosi.Chi non vorrebbe vivere un incantesimo in un vero castello da fiaba? Anche nel giorno di Pasquetta va in scena la VIII edizione del, la suggestiva festa che vede protagonisti i personaggi delle fiabe Disney, maghi, animali e la visita che porta i turisti alla scoperta delle bellissime stanze del palazzo e dei suoi eleganti giardini. Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale Che ne dite di una Pasquetta in volo? A, in provincia di Brindisi, c’è il, un’area di oltre 80 ettari in cui è possibile cimentrarsi con, arrampicarsi sugli alberi e lanciarsi senza paura tra le fronde di grandi querce secolari, passeggiare con i cavalli e sulle carrozze o divertirsi infra giochi acrobatici e di equilibrio, ponti tibetani e liane, seguiti da animatori e istruttori, per giocare in sicurezza.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale Piccoli scalatori crescono e l’, il vulcano buono, può essere una montagna dolce e avventurosa da scoprire proprio nella divertente giornata di Pasquetta con i bambini, che in Sicilia è consideratada fare immersi nella natura.I ristoranti e le trattorie dei paesini che si trovano sulle sue pendici, da, organizzano pranzi a base di funghi porcini, pistacchi dell’Etna e di succulente carni a chilometro zero, compresa la divertente caccia delle uova colorate, nei prati di agriturismi e ristoranti tradizionali.Gli appassionati delle escursioni in alta quota possono affidarsi alle guide specializzate di, che organizzano gite per tutta la famiglia con guide certificate, che prevedono l’uso della jeep 4x4 per raggiungere punti suggestivi, ma anche camminate alla scoperta dei crateri spenti e difino ai 2000 metri, compreso il pranzo tipico con salumi e formaggi locali, dolci e altre tipicità, da assaggiare all’interno di un caratteristico rifugio etneo.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale Cerchi qualche idea per il ponte? Scopri il nostro canale dedicato agli