Festa della magia a Gradara: The Magic Castle

Il Castello di Gradara è situato su una maestosa rocca al confine tra il territorio della Romagna e quello delle Marche Sulla rocca, da cui si domina la vallata, sorge unun tempo teatro di grandi vicende storiche, oggi teatro di uno spettacolo in equilibrio tra sogno e realtà, fantasia ed esperienza, un racconto onirico da vivere in prima persona:La rocca di Gradara nasce come fortezza militare che sorveglia, imponente e maestosa, tutta la vallata circostante. Oggi è unatra le meglio conservate d'Italia.Nel XII secolo viene trasformata in residenza nobiliare delle famiglie che, tra giochi di potere e guerre, dominarono questo territorio: iglie iIl castello, oltre che per la sua importanza storica, è noto per essere stato teatro di una delle più romantiche e struggenti storie d'amore con finale tragico del nostro Paese, quella di, gli amanti le cui vicende amorose, a tratti intrecciate indissolubilmente tra storia e leggenda, sono state raccontate da Dante Alighieri nella sua Divina Commedia nel V canto.I due amanti, che si incontravano clandestinamente all'interno delle mura del castello, proprio li vi trovarono una tragica fine, tragica e romantica.Oggi, lontano dal brivido e dalle suggestioni di quegli incontri amorosi clandestini e dalla tragedia seguita alla loro scoperta, il castello è diventato da qualche anno lo scenario perfetto per un evento che coinvolge i più piccoli e che riporta all'età fanciullesca anche gli adulti, The Magic Castle Gradara.Si tratta di un evento che segue quello del celebre Assedio al Castello biennale, che ha la durata d una settimana ed è già alla sua terza edizione. Durante la settimana magica si susseguiranno spettacoli con rappresentazioni in costume e diversi show. I visitatori verranno catapultati all'interno di una cavallo tra leggenda e fantasia, tra suggestivi draghi, principi senza tempo, fate, animali e creature della fantasia che tra un racconto e uno spettacolo lasceranno tutti senza fiato.Luci, scenari inaspettati, suoni e colori che si susseguiranno tra i suggestivi vicoli del borgo medievale, facendo sognare e stimolando la fantasia dei presenti. Si potrà vivere Gradara tra sogno e fantasia, sospesi in un tempo magico senza riferimenti se non quelli suggeriti dalla propria emotività e immaginazione.giunge nel 2018 alla sua 5° edizione, grazie alla collaborazione della Pro Loco, del Comune e dell'art director Marcello Franca, che hanno reso questa manifestazione un vero successo.Ogni anno sono decine di migliaia i visitatori che prendono parte allo spettacolo, che prevede una vasta gamma appuntamenti ogni sera, animati da centinaia di artisti provenienti da tutto il mondo che si esibiranno in questa fantastica e imperdibile kermesse.The Magic CastleGradara (provincia di Pesaro e Urbino).: dal 5 all'8 agosto 2018.in fase di definizione.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale o sulla pagina della Pro Loco in attesa dei prezzi aggiornati.I biglietti per l'edizione dell'anno scorso avevano i seguenti prezzi:adulti: 12 euro;bambini 6-13 anni: 2 euro;gratis fino a 5 anni d'età.da nord, in auto si prende la A14 fino a Cattolica , poi la SS16 in direzione Pesaro e si seguono le indicazioni per Gradara.Provenendo da sud sulla A14 si esce a Pesaro e poi si prosegue sulla SS16 in direzione Rimini ; a Colombarone si seguono le indicazioni per Gradara.Il borgo è dotato di parcheggi pubblici a pagamento e a circa 50 mt si può fruire del parcheggio privato antistante attrezzato anche per la sosta dei camper.Il servizio navetta collegherà i parcheggi con l'ingresso del castello a partire dalle ore 18.00.