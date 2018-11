I mercatini di Natale di Gradara

Informazioni utili per partecipare

Calendario delle aperture

Anche quest'anno il borgo di Gradara si prepara ad accogliere ie tanti eventi legati alle festività.Per oltre un mese,, un ricco programma di appuntamenti si svilupperà tra il centro storico e il suggestivo castello.Tra, i mercatini dislocati lungo le vie del borgo proporranno come sempre prodotti gastronomici e manufatti artigianali, mettendo a disposizione tante idee per regali che saranno sicuramente graditi e apprezzati.L'accoglienza genuina e familiare tipica di questo luogo si rinnova quindi anche nel 2018 nell'ambito della manifestazioneDai laboratori artigianali per gli adulti e per i bambini alle mostre, dalle animazioni per i più piccoli ai cori, dai concerti alle serate a base di vin brulè e di caldarroste, è impossibile non farsi conquistare da un'atmosfera del genere.Ci saranno percorsi di visita al Castello che fu lo sfondo della storia d'amore tra, resa celebre e imperitura da Dante Alighieri nella sua Divina Commedia, percorsi teatrali per adulti e bambini, racconti, l', una scuola di clown, la Befana e tanti appuntamenti speciali che si susseguiranno per tutta la durata delle feste.saranno presenti nei fine settimana dell'Avvento (dalle ore 10) nelle giornate 24-25 novembre, 1-2-8-9-15-16 dicembre 2018, mentre i mercatini dell'artigianato animeranno il borgo il 31 dicembre e l'1 gennaio.Castello di Natale a Gradaraborgo e castello di Gradara (provincia di Pesaro e Urbino).dal 24 novembre 2018 al 6 gennaio 2019.Mercatini di Natale il 24-25 novembre, 1-2-8-9-15-16 dicembre 2018 (dalle ore 10).Mercatini dell'artigianato: 31 dicembre 2018 e 1 gennaio 2019.I Sogni di Natale (percorso teatrale per famiglie): 25 novembre, 2 e 8 dicembre 2018 (a pagamento).Il Racconto di Natale: 1-2 dicembre 2018 (a pagamento).Il Giullare e il Castello: dal 27 al 31 dicembre 2018 (a pagamento).Maggiori informazioni e programma dettagliato sul sito ufficiale o sulla pagina Facebook della Pro Loco.