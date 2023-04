Pasqua con i bambini dove andare, idee week end

Pasqua in montagna, sulle vette della Lombardia

Pasqua nei borghi: feste e processioni in Umbria

Pasqua in città: tour gastronomici a caccia di ricette pasquali

Pasqua al mare in Sardegna

Pasqua con i bambini tra Carnevale e animazione

Come dice il proverbio: “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi!”. La primavera è ormai arrivata ed è un’ottima occasione per le famiglie italiane che amano viaggiare con tutta la famiglia. Maper divertirsi a caccia di uova di cioccolato e passeggiate di Pasquetta? Il Turista ha selezionato per voi alcune idee per trascorrere unlong weekendcon proposte, che sapranno conquistare genitori e ragazzi, alla ricerca dila montagna è bella tutto l’anno e non mancano ad ogni stagione eventi che coinvolgono tutta la famiglia anche nella. Qui si può usufruire dell': il bambino nato dopo il 30/04/2014, accompagnato da un familiare adulto che acquisti una tessera al prezzo di listino riceve unadel familiare pagante.In poche parole: 1 adulto pagante = 1 bambino 0-8 gratis. Il programma completo e aggiornato è disponibile su: www.pontedilegnotonale.com Insono tante le. Piccoli borghi e città organizzano processioni, lungo le antiche vie medievali, ricostruendo la storia della Passione di Gesù. Prima fra tutte Assisi , la città di San Francesco, che per ilorganizza fiaccolate e riti emozionanti, lungo i suoi caratteristici vicoli in pietra e mattoni: si comincia il, nella, con la cosiddetta Scavigliazione (la Deposizione del Crocefisso), poi si continua ilcon la processione del Cristo morto e la suggestivadelle Confraternite, fino allae alle, con fuochi e musica nel giorno della Domenica.Da non perdere ilin provincia di. In questa giornata asi tiene la divertente: risalente al Quattrocento è una sfida fra giovani e meno giovani, che con in mano delle uova fresche devono riuscire a colpire quelle dell’avversario rompendole, ma senza distruggere le proprie. Appuntamento alle ore 15 in: basta iscriversi poco prima della gara, perché chiunque può partecipare. Unico obbligo? Venire muniti di tante uova!invece si tienee al termine della Messa delle ore 11.30 al Convento di Santa Maria della Spineta, via alle degustazioni in piazza e ai giochi popolari: si potranno degustare capocolli e torte al formaggio e i più piccoli potranno divertirsi con la pesca di beneficenza.È nata prima la? Questa domanda è troppo difficile, ma se i vostri bambini sono golosi, potete proporre una, in cerca delle tradizioni di alcune città italiane, per scoprire quali sono le ricette di Pasqua più famose e squisite da assaggiare.A sud, inc’è la torta per eccellenza che festeggia la Pasqua, la: la si trova ovunque a, ma una delle più ambite è quella di, da addentare nella storica pasticceria di, disseminata anche di sfogliatelle e babà.Ino ininvece c’è, che riproduce fedelmente il simbolo biblico, da cercare nelle vetrine del centro e assaggiare nelle migliori pasticcerie di, come da, o di, al, dove le specialità sono anche le ovette di cioccolata decorate.La protagonista è la: ala si trova in tutte le pasticcerie.La, è risaputo, è una delle regioni italiane in cui è più sentita la, d’origine spagnola, sono veri e propri spettacoli collettivi, che riescono ad emozionare grandi e piccini. Nel comune di, per esempio, lecominciano già dale continuano fino ai festeggiamenti nei giorni successivi alla Pasqua.Ma questa zona delè anche destinazione prediletta per le famiglie che amano il mare e se il tempo è caldo, non rinunciano all’azzardo della: nelle vicinanze c’è la, ancora non assaltata dai turisti, con sabbia chiara, acqua cristallina e la vista sul suggestivoNon lontano e più grande è, nel comune di Gonnesa, con i suoi 4 km di sabbia, ideali per giocare sulla battigia, ma restando attenti al fondale che si fa presto profondo.Eh sì, c'è ancora in giro qualche festa di Carnevale anche a metà aprile. In particolare, in Romagna, il(provincia di Forlì-Cesena) propone due sfilate dei carri, rispettivamente lunedì 10 aprile (Pasquetta) e poi sabato 15 aprile 2023 (quest'ultima in notturna).In Emilia, invece, domenica 9 aprile si festeggia la(Gazzola, provincia di Piacenza) esplorando il castello con un'animazione a tema intitolata "Il tesoro del coniglio".Cerchi altri spunti? Scopri anche le nostre idee su(anche senza bambini) e tutti