La Festa del Cioccolato a Riva del Garda: Chocomusic

Informazioni utili, date e orari per visitare l’evento

Calendario delle aperture

Aprile 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Se un uovo solo vi sembra poco, a, in, le vacanze di Pasqua si animano quest’annocon la proposta golosa di, che oltre a deliziare il palato introduce ai segreti e alle sfumature di quello che per gli antichi Maya era ‘il cibo degli dei’.Sulle rive delper i quattro giorni di ChocoMusic viene allestita una vera e propria: un grande temporary village dove a ciclo continuo si susseguonoPuò essere l’occasione per iscriversi a lezioni che in un paio d’ore insegnano a maneggiare il cacao, a destreggiarsi tra una sacher e un set di praline, ad abbinare i dolci a base di cacao con il giusto drink. Anche i più piccoli hanno la possibilità di mettere le mani in pasta in coinvolgenti mini-corsi.Attorno alla fabbrica di ChocoMusic – è nella centralissima piazza Cesare Battisti, a ridosso del porticciolo – un percorso didattico illustra storia, provenienze, tipicità dei cioccolati del mondo;con produzioni artigianali, varianti dagli aromi sorprendenti, fantasiose sculture, offrono una ghiotta occasione di shopping.Ogni giornata il programma di ChocoMusic propone un corredo di; tra questi le esibizioni del Corpo Bandistico Riva del Garda, una sfilata folklorica in costumi asburgici e la tradizionale apertura di un uovo gigante.: ChocoMusic: Riva del Garda (Trento).: dal 10 al 13 aprile 2020.: ingresso gratuito, laboratori a pagamento.: sagra gastronomica.dalle 10 alle 21 (il lunedì fino alle 20).Maggiori informazioni sul sito turistico del Garda Trentino.: Riva del Garda si trova sulla punta settentrionale del Lago di Garda, raggiungibile in auto dalla A22, autostrada Modena-Brennero (è a 17 km dall’uscita Rovereto Sud – Lago di Garda Nord).In autobus, collegamenti diretti dalle stazioni ferroviarie di(Autobus Trentino Trasporti), Peschiera e(ATV).