La casa di Babbo Natale a Riva del Garda

La visita alla Casa di Babbo Natale

Informazioni, date e orari per la visita

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Lariparte dopo le restrizioni causate dalla pandemia e torna ad accogliere tutti i bambini: un vero e proprio mondo magico che comprende anche lo studio di Babbo Natale, dedicate alle lettere che gli giungono dai bambini di ogni angolo del mondo.La Casa di Babbo Natale si trova al piano terra della: quello che una volta era un castello imponente e suggestivo, che si affacciava direttamente sulle acque del, oggi accoglie il MAG - Museo Alto Garda, che per tutto il mese di dicembre viene convertito in un luogo da favola.Ricordiamo inoltre che durante le festività è allestito il Villaggio di Natale "Di Gusto in Gusto", il, proprio nel centro della cittadina.Per tutto il giorno si può incontrare Babbo Natale, ma la casa prevede anche altri spazi dedicati ai laboratori e alle attività con i suoi aiutanti. Tra que queste c'è l', il Laboratorio dell'Elfo Creativo, l'ufficio postale per scrivere la letterina e imbucarla, l'Officina meccanica, la Biscotteria, la caccia al tesoro e molto altro.Se ti piace questo genere d'iniziativa, leggi anche il nostro articolo sulleCasa di Babbo NataleRocca, Piazza Battisti 3/A, Riva del Garda (Trento).26-27 novembre, 3-4, 7-8-9-10-11, 17-18, 27-28-29-30-31 dicembre 2022.- sabato dalle 14 alle 17:30;- domenica dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle 17:30;- 7 dicembre dalle 14 alle 17:30;- 8-9-27-28-29-30-31 dicembre dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle 17:30.Maggiori informazioni sul sito ufficiale intero 8 euro;bambini 3-14 anni: 4 euro.I bambini fino a 2 anni entrano gratis.I disabili pagano il biglietto con gli stessi prezzi scritti qui sopra, mentre l'accompagnatore è gratuito.Prenotazione obbligatoria sul sito della casa di Babbo Natale o in loco alle casse (in caso di disponibilità).per raggiungere la Casa di Babbo Natale di Riva del Garda in auto è necessario percorrere la SS12 del Brennero uscendo a Rovereto Sud - Lago di Garda Nord: una volta imboccata la SS240 si arriva a destinazione dopo 15 km.Chi preferisce il treno può arrivare alla stazione ferroviaria di Rovereto, da cui partono pullman che giungono a Riva del Garda; altri autobus partono dalle stazioni di Verona, Peschiera e Desenzano.L'aeroporto di riferimento è quello di Verona (90 km).Cortesia foto: Garda Trentino S.p.A. - Roberto Vuilleumier