I mercatini di Natale più belli del Lago di Garda

Mercatino di Natale di Arco

Casa di Babbo Natale a Riva del Garda

I mercatini di Natale a Lazise

Il Natale tra gli Olivi di Garda

Natale a Peschiera del Garda

Lonato del Garda

Manerba del Garda

La, luogo condiviso territorialmente da ben tre realtà regionali come, è visitata da milioni di persone che vanno a infoltire un bacino turistico straordinario.Ilè colmo di bellezza, inorgoglito persino dalla menzione di, che ha immortalato questo meraviglioso specchio d’acqua dolce nel Canto XX dell’Inferno, facendolo assurgere alle cronache mistiche della Divina Commedia con il primordiale nome diUn excursus doveroso per un’attrattiva geografica che, vestita a festa per le sacre e profane celebrazioni della, si preannuncia memorabile e abbagliante in relazione alla sua rigenerata bellezza. Nel periodo natalizio risplendono i bagliori provenienti dai paesi affacciati sul lago, agghindati come cerimonieri di una ricorrenza omaggiata tramite addobbi, alberi di Natale, presepi e bancarelle.Ecco allora, tra i, quelli che spiccano intorno alle rive del grande lago.Uno dei più emozionanti e partecipatiha luogo ad, comune trentino di circa 17.000 abitanti a nord della piana dell’Altogarda, coronata quest’ultima da montagne che assicurano una materna e calorosa protezione dai freddi turbinii del ventoLa kermesse natalizia si compone di un cospicuo gruppo di casette in legno ubicate nelle piazze del centro cittadino e nelle quali trovano posto tante idee regalo, artigianato locale e presepi, caratteristiche candele e manufatti lignei, oltre ovviamente a tanto altro.Immancabili glitraboccanti di squisitezze locali, tra cui il vin brulè e le caldarroste che gli adulti possono gustarsi in parallelo al divertimento dei bambini, in compagnia di animali da cortile, asinelli e caprette.in auto occorre percorrere l’autostrada A22 del Brennero/Modena con uscita al casello di Rovereto Sud, con proseguimento sulla SS240 verso Mori – Riva del Garda – Arco.Per coloro che intendono arrivare in treno, la stazione di riferimento è Rovereto, collegata ad Arco da una tratta autobus di facile fruizione.Anche il comune dipropone diversea tema natalizio.Laprende posto all’interno della Rocca e invita a entrare qualunque bambino desideri consegnare una lettera a Santa Claus, seduto comodamente sul suo trono, o cimentarsi nell’esecuzione di piccoli lavoretti, o ancora leggere una fiaba nella Stanza dei Racconti ogustare deliziosi dolciumi all’interno della Cucina di Natalina.Fuori dalla magica abitazione, ildi Riva del Garda si chiama "Di Gusto in Gusto" ed è un mercatino gastronomico di Natale e propone come tutti gli anni le migliori specialità del territorio.in auto occorre percorrere l’autostrada A22 del Brennero/Modena con uscita al casello di Rovereto sud, distante circa 15 minuti dalla destinazione.Per coloro che intendono arrivare in treno, la stazione di riferimento è Rovereto, con collegamenti diretti tramite autobus.Sulla sponda orientale del lago di Garda sorge il comune veneto di, dove i mercatini di Natale fanno parte integrante dellaL’evento si svolge in Piazza Vittorio Emanuele II e sul Lungolago andando a confezionare – secondo gli abitanti –I numeri potrebbero dar loro ragione: oltre 100 espositori si ritrovano nel calore di un mercatino allietato da buona musica e colmo di bancarelle con ogni genere di prodotto. Da non perdere il presepe artistico ospitato all’interno della graziosa Chiesetta di San Nicolò.percorrere la A22 del Brennero/Modena e uscire ad; da qui seguire le indicazioni fino a destinazione.Le stazioni ferroviarie più vicine sono Peschiera del Garda e, da cui partono autobus di linea diretti a Lazise.Affacciato sulla sponda orientale del lago,dista da30 km ed è un borgo di origine medievale assolutamente spettacolare, il cui impianto urbano costituito da strette strade e uno stupendo lungolago rappresenta il tessuto ideale per l’annuale "", il tradizionale mercatino di Natale installato con i suoisul Lungolago Regina Adelaide.Il ricchissimovalorizza tradizioni, gusti, costumi e sapori certamente graditi ai visitatori. Per i bambini è una gran festa e per gli adulti un sano intervallo dalla solita routine: laboratori, degustazioni, vendita di prodotti locali e il magnifico presepe sul lungolago assicurano giorni di leggero divertimento.percorrere la A22 del Brennero/Modena e uscire a Peschiera del Garda; da qui seguire le indicazioni fino a destinazione.Le stazioni ferroviarie più vicine sono Peschiera del Garda e Desenzano del Garda, da cui partono autobus di linea diretti.Posto a sud del lago di Garda con i suoi oltre 10.000 abitanti, il comune dipropone tante iniziative per festeggiare al meglio il tanto agognato Natale.Non mancano ovviamente i, con le loro bancarelle feconde d’artigianato e prodotti enogastronomici, ma al contempo si svolgono con pari dignità e rilevanza concerti, spettacoli, incontri e convegni, senza dimenticare il fantasticoe la coinvolgente rappresentazione vivente della Natività godibile dal ponte che attraversa il Canale di Mezzo.percorrere la A22 del Brennero/Modena e uscire ad Affi, da cui seguire le opportune indicazioni; stazione ferroviaria lungo la linea Milano-Venezia.Nel bresciano spicca la voglia di festa di, comune di 16.000 abitanti nella porzione del basso lago.Il motore propulsivo della macchina organizzatrice è la Pro Loco che, in collaborazione con l’Associazione Commercianti locale e gli Amici della Chiesa di Sant’Antonio, rende possibile un curioso evento, “100 presepi per le vie del centro”, che si sviluppa in un percorso guidato alla scoperta del nucleo storico del paese e, soprattutto, dei tantiesposti alle finestre.Per il 2019 non sono previsti i classici mercatini di Natale.percorrere in auto la A4 Serenissima Brescia-Padova con uscita a Desenzano del Garda.Si può raggiungere Lonato in treno sfruttando la locale stazione ferroviaria.In provincia disi distingue, che interpreta il Natale creando un’atmosfera veramente speciale. Isono l’occasione per la popolazione locale di riversarsi in Piazza Garibaldi e Piazza Aldo Moro per acquistarerigorosamente artigianali, approfittando anche dei molti intrattenimenti e animazioni.La Chiesa di San Giovanni custodisce il meraviglioso Presepe meccanico installato dagli “Amici di San Bernardo”, un gruppo di volontariato che ogni anno propone alla contemplazione collettiva una straordinaria meraviglia d’ingranaggi e creatività.in auto si consiglia di percorrere la A4 Torino/Venezia con uscita a Desenzano del Garda, poi seguire i cartelli stradali in direzione di Salò.In treno arrivare alla stazione di Desenzano del Garda, a pochi chilometri da Manerba, e proseguire in autobus.Se ti piace questa destinazione, leggi anche il nostro articolo sui