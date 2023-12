I mercatini di Natale a Lonato del Garda

Informazioni, date e orari dei mercatini di Natale a Lonato

di Lonato del Garda tornano nell'ambito di "", il cartllone di eventi natalizi che accompagna le festività dal 2 dicembre 2023 al 28 gennaio 2024.In particolare, i mercatini si svolgono nelle giornate di(Christmas Design Market) e(Mercantico di Natale, ore 10-17), ma per tutto il periodo delle feste ci sono tantissimi appuntamenti.La location è quella del centro storico, uno scenario suggestivo pronto ad accogliere espositori e bancarelle. Anche quest'anno si rinnova la possibilità di fare acquisti e di dedicarsi allo shopping tra musiche di Natale e decorazioni. Tra le vie del centro saranno esposti diversi presepi, ma c'è anche intrattenimento musicale e molto altro.Tra una rassegna di antiquariato e una di hobbystica, l'avvicinamento al Natale nella cittadina bresciana è sempre sinonimo di divertimento e convivialità. Le iniziative ricreative e ludiche che accompagnano le bancarelle in esposizione sono impreziosite da opere artigianali e prodotti agricoli e alimentari.Dal 24 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024, inoltre, si svolge una nuova edizione dellapresso la chiesa di S. Antonio.Ildel Natale a Lonato del Garda si può consultare qui Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo suicentro storico di Lonato del Garda (Brescia).10 e 17 dicembre 2023.ingresso gratuito.Domenica 10 dicembreOre 9-17 Piazza Martiri della LibertàChristmas Design Market.Domenica 17 dicembreOre 10-17 Centro storicoMercantico di Natale.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook dell'Ufficio Turistico.dall'autostrada A4 Serenissima uscita per Desenzano del Garda. Giungendo da Brescia, invece, è necessario percorrere in direzione Centro/Tangenziale Sud la SP BS11, per poi uscire verso Verona/Salò e proseguire con direzione Desenzano/Lago di Garda.In treno, si può scendere alla stazione di Lonato o a quella di Desenzano del Garda: tutte e due sono servite dalle Ferrovie dello Stato. Gli aeroporti più vicini sono il "Gabriele d'Annunzio" di Montichiari e il "Valerio Catullo" di Verona.