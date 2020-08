Lonato in Festival, buskers ed artisti sul Lago di Garda

Gli organizzatori sottolineano l'assoluto rispetto delle prescrizioni sanitarie nella gestione dell'evento e invitano anche il pubblico a fare lo stesso. La legge impone la prenotazione obbligatoria, il distanziamento sociale, l’uso della mascherina, del gel disinfettante per le mani e la misurazione della temperatura corporea; per questo le modalità di fruizione degli spettacoli cambiano rispetto alle edizioni passate, ma la qualità dell'offerta artistica rimane immutata.

Sono confermati gli appuntamenti nelle frazioni del Festival Off: l’ 11 agosto tocca a Sedena con la giocoleria di Pietro Morea , il 12 agosto a Centenaro con le marionette di Francesca Zoccarato, il 18 agosto a Lonato 2 con la giocoleria di Giovanni Gaole e il 19 agosto a Esenta con le marionette di El Bechin.

Un misto di antico e contemporaneo, di locale e di esotico; è questo, ogni estate, il segno distintivo di, che attende il pubblico anche quest’anno per quattro fine settimana consecutivi,, aldi, tra le colline moreniche della sponda bresciana delOvviamente l'edizione 2020 risente della situazione di emergenza sanitaria dele dei protocolli imposti dal Ministero per lo svolgimento degli eventi, eppure Lonato in Festival non si ferma e va in scena anche in edizione ridotta.Nella suggestiva cornice della rocca (X secolo) che ospita la manifestazione si esibiscono alcune tra le più prestigiose compagnie di circo contemporaneo italiane:lapropone lo spettacolo “Incident”,ilpresenta la nuova produzione “Malamat”,il collettivoporta lo spettacolo “Domoi” ec'è il ritorno delcon “Naufragata”.A chi ama gli artisti di strada consigliamo anche la lettura del nostro articolo dedicato ai: Lonato in Festival: Rocca Viscontea, Lonato (Brescia).: dal 31 luglio al 23 agosto 2020 ogni venerdì, sabato e domenica.: spettacoli alle ore 21.Programma completo sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.: adulti 12 euro;biglietto ridotto bambini (dai 4 ai 12 anni): 8 euro.Prenotazione obbligatoria al tel. 0309130060, info@lonatoinfestival.it: festival artistico.: ci troviamo 30 km a est di, lungo la direttrice dell’autostrada A4 Serenissima (l’uscita Desenzano è a 4 km da Lonato).Trasporto pubblico: frequenti treni regionali da Brescia (17 minuti di tragitto) o Desenzano (5 minuti).