I mercatini natalizi di Garda: Natale tra gli olivi

Informazioni utili per visitare i mercatini di Natale a Garda

Calendario delle aperture

Novembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La cittadina dinel periodo invernale si risveglia per un fantastico evento, il “”, giunto quest'anno alla 21° edizione.Durante l’Avvento e per tutte le festività -- sono numerose le attività proposte dal Comune a grandi e bambini.Siamo inevitabilmente sul, con l'acqua sullo sfondo e i dolci olivi al posto dei tipici pini, potrete passeggiare fra le tante bancarelle deiche riempiranno il Lungolago Regina Adelaide.Ogni espositore proporrà esclusivamente prodotti legati al Natale e questo contribuirà a rendere l’atmosfera davvero magica. Fra le luci e i profumi delle feste potrete cercare fra i tanti prodotti di qualità, provenienti dall’Italia e dall’estero, quello che più vi piace.L'occasione è perfetta per una passeggiata suladdobbato a festa, con le luci che si riflettono sul lago, le musiche natalizie e gli aromi delle spezie che accompagnano la camminata magari gustando una fetta della tipica, oppure bevendo un vin brulé o una cioccolata calda.Ci si può riposare assaggiando uno degli ottimi piatti tradizionali offerti all'interno del, dove ogni weekend vengono proposti nuovi menù gastronomici, mentre durante la settimana sono protagoniste le associazioni locali. All'esterno della struttura le Casette delle Associazioni preparano sfiziosità da asporto.La splendida vista sul lago vi permetterà dunque di vivere una giornata natalizia unica e originale in uno dei più suggestiviIl calendario delle manifestazioni è veramente denso di appuntamenti; tra questi, presso il Parco della Rimembranza in Lungolago Regina Adelaide, sarà visibile tutti i giorni dall’8 dicembre (ore 9-20) ilUno degli eventi più attesi dai bambini è ilallestito nella Piazza del Municipio, dove si trova la nuova Casetta di Babbo Natale (aperta il venerdì, sabato e domenica e festivi) che propone animazione per i più piccoli, e dove ci sarà anche il grande albero di Natale, il palco degli spettacoli e la Casetta della Beneficenza.In Piazza Catullo, nei giorni e negli orari del mercatino di Natale, sisulla pista realizzata per l'occasione, mentre poer chi vuole muoversi rapidamente sul Lungolago è in funzione lo specialecon fermate lungo il percorso.Natale tra gli OliviLungolago Regina Adelaide, Piazza Catullo e centro storico, Garda (Verona).dal 22 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 secondo il calendario che riportiamo di seguito.Aperture: 22-23-24-29-30 novembre, 1-6-7-8-13-14-15 dicembre, poi dal 20 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni.apertura dalle 10 alle 18.Il 25 dicembre e l'1 gennaio ore 14-18.maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale del Comune e sulla pagina Facebook dedicata.chi sceglie di spostarsi in auto può arrivare a Garda percorrendo l’A4 Milano - Venezia ed uscendo a Peschiera del Garda . Da qui proseguire verso Malcesine Riva del Garda fino a giungere a destinazione. Provenendo dall’A22 Modena - Brennero si dovrà uscire ad Affi , da cui in una decina di minuti si arriva a Garda.Chi preferisce il treno dovrà fermarsi alla stazione di Verona Porta Nuova o a quella di Peschiera del Garda, per poi arrivare a Garda con l’autobus.L'aeroporto più vicino èquello di Verona Villafranca.