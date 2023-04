La Festa delle Fate a Garda

***Aggiornamento del 24 aprile 2023***

La Festa delle Fate inizialmente prevista a Garda sul lungolago Regina Adelaide il 23-24-25 giugno 2023, è annullata per quest'anno. L'appuntamento tornerà nel 2024.

***Fine aggiornamento***



Di scena a Garda, sul suggestivo Lungolago Regina Adelaide, la Festa delle Fate è destinata a condurvi in un mondo incantato, tra magia e racconti di fiabe per bambini, rituali di origine nordica, sfilate di cosplay e banchi di creazioni artigianale.

Un vero tuffo nel fantasy per una manifestazione che dal 17 al 19 giugno 2022 richiama le proprie tradizioni celtiche e norrene con uno sguardo alla spiritualità e alle leggende che caratterizzano il veronese e lo stesso Lago del Benaco, oggi più noto come Lago di Garda.



I momenti emozionanti non mancano, grazie a spettacoli suggestivi come l’Accensione del Fuoco Sacro (sabato, ore 22:30) - un rito suggestivo di liberazione interiore che brucia metaforicamente dubbi e paure dei partecipanti - o il Matrimonio Elfico (sabato dalle 19:30 alle 21 e domenica dalle 15 alle 16:30) di tolkeniana memoria.



Sempre per gli adulti sono previsti trattamenti olistici, lettura psicomagica dei tarocchi e danze sacre, conferenze e spettacoli, la Promessa d'Amore e le incantevoli Sirene, mentre i bambini potranno divertirsi con il RaccontaStorie.

Durante la manifestazione sul lungolago sono previsti stand di articoli fantasy: statue di creature fantastiche, candele, monili, gadget delle saghe più famose, libri di narrativa e romanzi fantasy e concerti serali.



La Festa delle Fate è stata ideata da Marzia Campagnari per far conoscere e apprezzare la presenza del piccolo popolo tramite letture di racconti fantasy, storie e leggende del passato legate non soltanto a mondi immaginari ma anche al territorio del veronese.



Ricordiamo infine che l'evento si svolge all'aperto anche in caso di pioggia.

Informazioni utili, date e orari per partecipare alla festa

Calendario delle aperture

Garda si trova a circa una ventina di chilometri da (casello della A4), da cui è raggiungibile seguendo la SR249.