I mercatini di Natale di Arco in Trentino

Informazioni utili, date e orari del Mercatino di Natale ad Arco

Calendario delle aperture

Anche quest’anno tocca ad, in provincia di Trento, inaugurare la stagione degli eventi natalizi nel Garda Trentino: si aprono le danze, quando prenderà il via il tradizionale mercatino di Natale che si protrarrà fino alla giornata del– attenzione alle date, non sono continuative – e colorerà il centro storico della cittadina.Ai piedi dell’imponente, che domina Piazza III Novembre, i visitatori potranno trovare le casette di legno che ospitano il meglio della produzione d’artigianato locale e nazionale.Qui sarà possibile andare alla ricerca di originali idee regalo, dall’oggettistica realizzata e decorata a mano alle eccellenze del gusto, dalle decorazioni per l’albero di Natale ai presepi intagliati nel legno, dalle candele profumate ai giocattoli.Le illuminazioni natalizie saranno protagoniste delle proiezioni sulle pareti degli antichi ed eleganti palazzi che circondano il mercatino.Il ricchissimo programma di iniziative prevede, soprattutto nei fine settimana, numerosi appuntamenti, che spaziano dalle visite guidate al centro storico di Arco alle mostre di presepi, passando per il giro del centro con il trenino e gli immancabili concerti natalizi.centro storico di Arco (Trento).dal 14 novembre 2020 al 6 gennaio 2021 secondo il seguente calendario:14-15-20-21-22-27-28-29 novembre 20204-5-6-7-8-11-12-13-18-19-20-23-24-26-27-28-29-30-31 dicembre 20201-2-3-4-5-6 gennaio 2021.: orario standard dalle 10 alle 19;il sabato dalle 10 alle 20;14 novembre dalle 12 alle 20;24 dicembre, 31 dicembre e 6 gennaio dalle 10 alle 18.1 gennaio dalle 11 alle 19.25 dicembre chiuso.maggiori informazioni sul sito ufficiale e sula pagina del Turismo del Garda Trentino